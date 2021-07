Baseballer der Aalener Sportallianz nehmen nicht am Spielbetrieb teil

Nachdem die höheren Ligen bereits im Juni gestartet wurden, ziehen nun auch die unteren Baseball-Ligen nach. Die teilnehmenden Teams aus Bezirks- und Landesliga wurden zu einer sogenannten Herrenliga gemischt, die Auf- und Abstiegsregelungen sind in diesem Jahr gleichzeitig ausgesetzt. Die Aalen Strikers, die sich in einer Gruppe mit den Ellwangen Elks II, Heidenheim Heideköpfe III und den Ravensburg Leprechauns gemessen hätten, haben sich schweren Herzens dazu entschieden, nicht an der Spielrunde teilzunehmen.

Zu groß war letztendlich der personelle Aderlass während der Corona-bedingte Lockdown-Phase. Das Fass zum Überlaufen brachten nun drei weitere kurzfristige Spielerabgänge, die dazu führten, dass die Aalener Verantwortlichen de facto zu keinem Spieltermin eine komplette und vor allem wettbewerbsfähige Mannschaft hätten aufbieten können. Die Aalener werden stattdessen im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, in der verbleibenden Zeit bis Ende September einige Freundschaftsspiele auf die Beine zu stellen. So wird am 24. Juli ein erstes Spiel gegen die Bundesligareserve der Ellwangen Elks stattfinden und voraussichtlich am 1. August eines gegen die Aichelberg Indians.

Erklärtes Ziel ist es, 2022 einen Kader mit der benötigten Sollstärke aufzustellen, um dann wieder am regulären Ligabetrieb in der Bezirksliga teilnehmen zu können. Sehr viel besser kam überraschenderweise die Nachwuchsabteilung der Strikers aus dem Lockdown heraus. Rund 20 Spieler und Spielerinnen im Alter von 6-14 Jahren tummeln sich jeden Montag (17-18.30 Uhr) und Freitag (16.30-18 Uhr) auf dem Baseballfeld im Sportzentrum im Rohrwang. Durch intensives Training werden hier die Grundlagen gelegt, um in diesem Jahr noch das eine und andere Testspiel gegen andere Nachwuchsteams aus der Region bestreiten zu können.