Baseball: Strikers vor der Vizemeisterschaft

Am Sonntagnachmittag fällt im Sportzentrum der Aalener Sportallianz im Rohrwang die Entscheidung. Dort trifft Baseball-Bezirksligist Aalen Strikers in seinem letzten regulären Saisonspiel auf die SG Reutlingen/Tübingen. Mit einem Heimsieg können die Aalener Baseballer den Vizemeistertitel in der Bezirksliga I unter Dach und Fach bringen.

Leicht gemacht wird das dem Gastgeber aber sicherlich nicht, die Gäste sind gut besetzt, auch mit talentierten Springern aus höheren Ligen der SG-Vereine muss gerechnet werden. Das Hinspiel in Tübingen verloren die Ostälbler nach dramatischem Spielverlauf noch knapp mit 14:15, diesmal wollen die Strikers den Spieß umdrehen. Fast alle Mann sind dafür an Bord, und mit Luke Schaunaman erstmals auch ein vielversprechender Neuzugang. Der US-Boy ist erst vor wenigen Wochen zum Aalener Team gestossen und wird die Baseballer der Sportallianz vor allem mit Blick auf die neue Saison im nächsten Jahr weiter verstärken und viel Erfahrung einbringen. Der erste Pitch erfolgt um 14 Uhr.