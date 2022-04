Baseball in Aalen: Aalener Sportallianz geht mit zwei Nachwuchsteams in die Saison 2022

Die Vorfreude ist groß, die Spielerinnen und Spieler sind heiß auf den Start. Mit gleich zwei neuen Nachwuchsteams nimmt die Baseballabteilung der Aalener Sportallianz in der Saison 2022 am Spielbetrieb des Baden-Württembergischen Baseball- und Softballverbands (BWBSV) teil.

Das Schülerteam (U12) trifft in der Landesliga 1 auf die Mannschaften der Gammertingen Royals 1 und 2 , die Göppingen Green Sox, Heidenheim Heideköpfe 2 sowie die Tübingen Hawks. Das erste Spiel bestreitet das Team am 1. Mai in Heidenheim. Und auch in der sogenannten T-Ball-Liga haben die Aalen Strikers ein Team gemeldet. Dort treffen die jüngsten Aalener Nachwuchsbaseballer (U 8) in zwei Turnieren auf die Teams aus Heidenheim und Ulm. Das erste Turnier findet am 10. Juli voraussichtlich in Ulm statt. Das zweite Turnier soll dann möglichst in Aalen stattfinden.

Passend dazu beginnt nach der langen Hallenphase nun auch der intensive Trainingsbetrieb im Freien. Jeden Dienstag und Freitag (jeweils 16.30 bis 18 Uhr) findet für die Jung-Baseballer im Stadion im Rohrwang Training statt. Interessierte Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen und können zweimal kostenlos reinschnuppern und mittrainieren.

Kontakt: jugend@strikers.de. Weitere Infos rund um Baseball in Aalen gibt es online unter Baseball - Aalener Sportallianz (aalener-sportallianz.de).