Baseball: High Noon im Rohrwang

An diesem Sonntag bestreiten die Baseballer der Aalen Strikers ihr zweites Heimspiel in Folge. Bereits um 12 Uhr, also rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Fußballspiels in der Ostalb Arena, trifft das Team der Aalener Sportallianz auf die Mannschaft der Göppingen Green Sox.

Sowohl Aalen als auch Göppingen (10:3 gegen SG Reutlingen/Tübingen) konnten zum Saisonauftakt Siege einfahren. Ob es den jungen Strikers-Akteuren gelingt, an die überzeugende Leistung im Spiel gegen Aichelberg anzuknüpfen, wird sich zeigen. Ein leichtes Unterfangen dürfte es kaum werden. Beim sonntäglichen Gegner wird in Aalen vermutlich auch der eine und andere Spieler, der sonst im Kader der 1. Mannschaft steht, die ihrerseits in der 2. Bundesliga spielt, zum Einsatz kommen. Erneut also eine interessante Herausforderung für die Ostälbler um Spielertrainer Tobias Stürmer. Der erste Pitch erfolgt um 12 Uhr im früheren MTV-Stadion im Rohrwang.