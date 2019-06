In der Baseball-Verbandsliga haben sich die Ellwanger Vinrgrund Elks von der letzten Niederlage erholt und haben in Heidelberg in nach einem spannenden Spiel gegen die Hedgehogs einen 5:2-Sieg gefeiert.

Gleich im ersten Inning langten die Elks aus Ellwangen kräftig zu. Mit Emil Behr, Konstantin Schiele, Jonathan Conzelmann und Sardar Hakim gelang den Elks vier Punkte. In der Verteidigung erwischte Starting Pitcher Jonathan Conzelmann einen Sahnetag. Mit Hilfe seiner Hintermannschaft warf er einen sieben Inning Shut Out. Das heißt, er hat keine Punkte zugelassen. Aber Heidelberg erholte sich von der Anfangsoffensive der Elks. Besonders ihre Outfielder wuchsen über sich hinaus. Kein Catch war ihnen unmöglich. So folgten sieben Nuller-Innings auf beiden Seiten. Erst im letzten Inning gelangten wieder Punkte auf das Scoreboard. Emil Behr erhöhte durch ein RBI Double von Konstantin Schiele zum 5:0. Heidelberg wehrte sich zwar noch, aber es gelang nur noch Ergebniskosmetik zum 5:2-Endstand. Mit diesem Sieg bleiben die Elks, im Fernduell zu Herrenberg, auf den Fersen. Das nächstes Spiel findet am 30. Juni 15 Uhr bei den Freiburg Knights statt.