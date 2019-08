Baseball: Den Raubrittern getrotzt

21:2. Die Ellwanger Baseballer haben ihre Auswärtspartie in Schriesheim gewonnen.

Das Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass die ersten fünf Innings das Spiel völlig ausgeglichen war und erst 3:1 für die Elks stand. Im ersten Inning konnte Ellwangen mit einem Double von Emil Behr und einem RBI Double von Jonathan Conzelmann den ersten Punkt erzielen.

Im dritten Inning erhöhten die Elks ganz smart mit einem Single von Bernd Schmidt, einem Double von Emil Behr, einem RBI Schlag von Konstantin Schiele und einem weiten Opferschlag von Jonathan Conzelmann zum 3:0. In der Verteidigung konnte Konstantin Schiele die Schlagreihe in Schach halten; erst im dritten Inning konnte Schriesheim einen Punkt verzeichnen. Alexander Wanzek übernahm im vierten Inning den Mount von Schiele und es folgten zwei Nuller-Innings auf beiden Seiten.

14 Schlagmänner der Elks

Im sechsten Inning knackten die Elks die Pitcher von Schriesheim. Ganze 14 Schlagmänner der Elks kamen an den Schlag, mit fünf Hits drei Walks und ein Hit by Pitch gingen die Elks mit 12:1 in Führung.

Zwar konnte Schriesheim noch einen Punkt erzielen, jedoch holten die Elks im siebten Inning nochmals neun Punkte zum Stand von 21:2. Jonathan Conzelmann übernahm am Ende den Pitchermount und brachte das Spiel sicher für die Elks nach Hause. In dieser guten Teamleistung konnte Emil Behr besonders herausragen mit drei Doubles, zwei Walks und zwei RBIs.

Am kommenden Sonntag steht das entscheidende Spitzenspiel gegen Herrenberg an. In diesem Spiel können sich die Elks ihre gute Saison in eine erfolgreiche Saison verwandeln.