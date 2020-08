Baseball: Aalen Strikers auch beim Heimturnier mit Split

Auf ein durchaus erfolgreiches Wochenende blicken die Baseballer der Aalener Sportallianz (ASA) zurück. Nach zuvor noch starken Regenfällen setzte rechtzeitig zum Turniertag nahezu optimales Baseballwetter ein, das dann doch einige Interessierte ins Sportzentrum im Aalener Rohrwang lockte, um sich – begleitet von Regel-erklärender Stadionmoderation – Baseball anzuschauen.

Das Eröffnungsspiel bestritt der Gastgeber gegen die Bundesligareserve der Stuttgart Reds, gegen die man in der Vorwoche nur äußerst knapp in der Verlängerung den Kürzeren zog. Deshalb war eigentlich Revanche angesagt gegen die mit drei Ex-Aalenern angetretene Mannschaft vom Neckar. Gut los ging es dann auch im ersten Durchgang. Zwar konnte Stuttgart zunächst das eigene Schlagrecht zum 1:0 nutzen, danach war es aber das Aalener Team, das durch drei gut platzierte Treffer insgesamt zwei Punkte zurück auf die Ausgangsbase bringen konnte. Spielstand damit 2:1 für die Strikers.

Danach leisteten sich die Ostälbler aber eine unerklärliche Auszeit, produzierten trotz eines erneut gut aufgelegten Mike Tauporn auf dem Werferhügel zu viele Fehler und mussten bis zum dritten "Out" satte neun Punkte abgeben. Nach diesem sportlichen Tiefschlag wollte es auch offensiv danach nicht mehr richtig klappen, nach vier Innings stand ein nahezu uneinholbares 11:2 für Stuttgart auf der Anzeigetafel. Erst im vorletzten Abschnitt kam die Strikers-Schlagreihe wieder auf Touren und verkürzte prompt auf 6:11, eine Wende im Spiel schien wieder möglich. Aber einmal mehr vergaß man, in der Defensive den Sack zuzumachen und gewährte den Reds trotz zwei schneller "Outs" nach einem Fangfehler im Outfield noch drei weitere Runs. Das vorentscheidende 6:14 konnte das Aalener Team danach nur noch auf 8:14 verkürzen, zu mehr reichte es leider nicht mehr. Die zweite Saisonniederlage stand fest, die neun Gegenpunkte zu Beginn der Partie erwiesen sich als zu große Hypothek.

Das letzte Spiel des Tages hatten die Aalener Baseballer gegen die Spielgemeinschaft aus Reutlingen/Tübingen zu bestreiten. Die SG musste zuvor bereits gegen Stuttgart eine deutliche Niederlage einstecken und war gegen den Gastgeber sichtlich gewillt, diese Scharte auszuwetzen. Und gut ging es auch los für die Gäste, nach zwei gespielten Innings führte das Team mit 3:2. Bis dahin hatte Starting-Pitcher Richard Haidl noch deutlich erkennbare Probleme, die Strikezone zu finden, danach lief es aber rund beim jungen Aalener Werfer. Die Aalener Mannschaft blieb in der Folge ebenfalls cool und spielte die individuelle Überlegenheit nun sukzessive aus. In einem fulminanten dritten Durchgang liefen Dauser, Ackermann, Thieme und Stürmer vier Punkte nach Hause und ließ in der Folge dank einer souveränen Feldverteidigung und zum Teil spektakulären Fangaktionen keine weiteren Gegenpunkte mehr zu. Am Ende ging das Spiel mit 10:3 ungefährdet an die Aalen Strikers, die dadurch mit einer Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen den zweiten Platz in der Liga vor den Freiberg Brewers und der SG Reutlingen/Tübingen festigen konnten.