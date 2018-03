Barrierefrei bedeutet nicht nur rollstuhlgerecht

Ein studentisches Team hat sich mit dem Thema „Barrierefreiheit der Hochschule“ befasst. Die Studierenden zeigten bei der Infrastruktur Verbesserungspotenzial der Hochschule auf. Außerdem listeten sie Anlaufstellen für Studierende mit Behinderung auf. Dabei erfuhren sie auch, dass Barrierefreiheit mehr ist als ein rollstuhlgerechtes Gebäude.

Das Projekt fand im ersten Semester des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen unter der Leitung von Professor Ulrich Holzbaur statt. Tanita Paoin, Jonas Wall und Projektleiter Max Becker haben die Ansprechpartner für Studierende mit Behinderung identifiziert und gemeinsam mit ihnen das Thema bearbeitet. Beim Projekt wurden Rollstuhlfahrer, Autisten und Hörgeschädigte sowie Menschen mit Sehbehinderung berücksichtigt. Es entstand ein Flyer mit Hilfestellungen, barrierefreien Einrichtungen und Ansprechpersonen. Der Flyer soll Betroffenen als Orientierung dienen und erste Anlaufstellen benennen. Um die Informationen auch sehbehinderten Menschen zugänglich zu machen, haben die Studierenden den Flyer in Blindenschrift drucken lassen.

Außerdem zeigt ein Leitfaden auf, welche baulichen Maßnahmen für die Verbesserung der Barrierefreiheit sinnvoll wären. In den vergangenen Jahren hat sich an der Hochschule im Bereich Barrierefreiheit einiges getan, der Personenaufzug und die Markierung der Treppen in Blindenschrift sind zwei der offensichtlichsten Verbesserungen in diesem Bereich. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte Professor Ulrich Holzbaur sagt: „Barrierefreiheit ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Dank der aktiven Agenda-Gruppe, mit der wir auch schon Projekte an der Hochschule durchgeführt haben, ist das Thema in der ganzen Stadt Aalen präsent und gut umgesetzt. Das Ergebnis der studentischen Projektgruppe ist ein weiterer Beitrag dazu, Studierenden mit Behinderung den Besuch der Hochschule zu ermöglichen.“