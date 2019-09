Am Samstagabend hat in der Reichstädter Straße ein bislang unbekannter Dieb zwischen 20.45 Uhr und 21.15 Uhr vom Maultaschen-Stand eines Sportvereins eine Tasche entwendet, in der sich Einnahmen befanden. Bei dem Diebstahl erbeutete der Täter Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.