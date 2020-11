Barcelona, das gute Pflaster

Barcelona scheint ein gutes Pflaster zu sein für die junge Bayerin des Mountainbike Racingteams Aalen, denn 2019 gewann die damals noch 19-jährige Marion Fromberger auf dieser Strecke ihren ersten Weltcup und auch 2020 präsentierte sie sich mit Platz zwei in allerbester Verfassung. Fromberger beeindruckte erneut mit ihrem starken Start und positionierte sich von Beginn an bei den Schnellsten.

Am Ende war nur eine schneller, die Weltcup Gesamtsiegerin aus Italien, Gaia Tormena. „Gaia fuhr beeindruckend stark über die Hindernisse. Ich bin da vielleicht ein wenig zu sehr auf Sicherheit gefahren und hatte im Anschluss auf die Hindernisse ein, zwei Meter Abstand. Aber im Großen und Ganzen bin ich absolut zufrieden und happy die Saison nochmals mit einem Weltcup-Podest beenden zu können“, so Fromberger im Interview nach dem Rennen.

Auch ihr Teamkollege Simon Gegenheimer (31) war sehr zufrieden mit seinem letzten Weltcup im Jahr 2020. Bei ihm stand Platz drei zu buche und er kommentierte sein Rennen mit den Worten: „Geschafft, den Weltcup 2020 aber auch ein Jahr mit vielen unvorhersehbaren Hindernissen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Jahr die WM Medaille und zwei Plätzen auf dem Weltcup-Podium eingefahren habe.

Der Druck war immens, zumal Steffen und Rémi durch den Wegfall von manchen Etappenrennen wie dem Cape-Epic oder der TransAlp ihre Leistung nicht zeigen konnten. Es gab Jahre, da haben die Beiden mich unterstützt und ich bin froh, hier etwas zurück geben zu können. Wir sind ein Team, halten zusammen, egal wie die Herausforderung aussieht“, so Simon Gegenheimer mit Blick auf seinen Weltcupstart in Barcelona aber auch auf die gesamte Saison 2020.

Im Rennen selbst musste Gegenheimer dieses mal auch gegen Athleten aus anderen Radsportdisziplinen kämpfen. Der mehrfacher Downhill Weltmeister Loïc Bruni (FRA/26) war in Barcelona mit am Start. Der Franzose schlug sich mit Platz vier beachtlich stark, doch der technische Kurs in Spanien kam ihm auch entgegen. Es fehlten lange Tretpassagen und zudem waren neben den üblichen Hindernissen auch Sprünge über Treppen Teil der Rennstrecke.

Hier konnte der Abfahrtschampion aus Frankreich immer wieder kleinere Lücken schließen, welche er unabdingbar im Antritt von den Ausdauerathleten mitbekommen hatte. Sieger bei den Herren wurde der Niederländer Jeroen van Eck (NED/27), der damit seinen fünften Weltcupsieg einfuhr und nahe an den bislang noch alleinigen sechsfachen Sieger Gegenheimer heranrückt.