Barbara Fuchs legt alle Mandate nieder

Barbara Fuchs zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Am Donnerstagmorgen hat die SPD-Stadträtin ihre Entscheidung Oberbürgermeister Martin Gerlach mitgeteilt. Der Rückzug der verdienten Kommunalpolitikerin kommt plötzlich. Als Grund gibt sie Unstimmigkeiten innerhalb der eigenen Fraktion an. Anlass war demnach die Neubesetzung des Gutachterausschusses, dem Barbara Fuchs seit vielen Jahren angehörte. Den Sitz beansprucht nun laut Fuchs Fraktionschefin Senta D‘ Onofrio selbst, weshalb sich die Fachsenfelder Stadträtin ausgebootet fühlt. Tief enttäuscht hat sich Fuchs darauf entschlossen, alle Mandate mit sofortiger Wirkung niederzulegen.

Vor 25 Jahren zog Fuchs erstmals in den Ortschaftsrat von Fachsenfeld ein. Lange Jahre begleitete sie das Amt der Ortsvorsteherin. 18 Jahre gehört die SPD-Frau außerdem dem Gemeinderat der Stadt Aalen an. In dieser Zeit setzte sie sich engagiert für die Interessen des Aalener Stadtbezirks ein. Erinnert sei nur an den Feuerwehrstreit. Geplant war damals, den Feuerwehr-Standort Fachsenfeld aufzulösen. Barbara Fuchs kämpfte für den Erhalt – und gewann. Besonders am Herzen lag ihr in all den Jahren auch die Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Tatabánya.

Übers Ziel hinausgeschossen

Die Entscheidung von Barbara Fuchs kann Senta D’Onofrio nicht nachvollziehen. Die Fraktion habe sich bislang noch gar nicht darauf festgelegt, wen sie in den Gutachterausschuss entsendet. Darüber hätten die Mitglieder erst in der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag beraten. Richtig sei allerdings, dass D’Onofrios Name auf der Vorlage stehen würde – eine Tatsache, die die Fachsenfelder Stadträtin wohl als brüskierend empfunden habe. Fuchs habe bereits mehrmals verlauten lassen, bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr anzutreten. Insofern sei die Fraktion vor der Frage gestanden, nochmals sie selbst oder ein anderes Mitglied in den Gutachterausschuss zu entsenden, um sich eine eventuelle Neuwahl nach dem Ausscheiden von Fuchs zu ersparen, sagt D‘Onofrio. „Festgestanden hat aber wie gesagt noch gar nichts.“ Insofern sei Fuchs wegen einer solchen Lappalie mit ihrem Schritt übers Ziel hinausgeschossen, meint die Fraktionsvorsitzende, die es allerdings bedauere, eine solch engagierte Stadträtin zu verlieren.

Schade findet auch Oberbürgermeister Martin Gerlach den Rückzug von Fuchs aus der Kommunalpolitik. Sie habe viel Gutes bewirkt und einen hohen Stellenwert genossen. In Tatabánya sei sie gar als „Heilige Barbara“ verehrt worden. Diese freut sich jetzt darauf, ihre Freizeit mit ihren Enkeln zu verbringen. Eine Erklärung müsse sie mit Blick auf ihren Rückzug nicht abgeben. Ab 16 Jahren Zugehörigkeit zum Gemeinderat sei dies nicht mehr nötig. „Und ich war immerhin 18 Jahre dabei.“