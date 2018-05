Bands gesucht für lange Einkaufsnacht

Die lange Einkaufsnacht am 16. Juni in Aalen wird musikalisch. An verschiedenen Stellen in der Innenstadt sollen Bands auftreten, als Dankeschön für das Engagement gibt es ein kostenloses Bandshooting bei First Floor Studios.

Zusammen mit First Floor Studios und MusikA sucht Aalen City nach lokalen Bands, die in der langen Einkaufsnacht auftreten möchten und gerne unplugged und Open Air spielen. In der Innenstadt werden dazu an verschiedenen Stellen kleine Bühnen aufgebaut. Am Sparkassenplatz bei MusikA wird es zudem eine offene Bühne geben. Egal ob Rock, Pop oder Jazz, jede Musikrichtung ist willkommen. Als Dankeschön spendiert First Floor Studios ein professionelles Fotoshooting für die ganze Band.

Fest steht bereits die Band Blind Destination. Philipp Deutsch und seine Band werden an diesem Abend vor First Floor Studios in der Mittelbachstraße spielen. Ebenfalls zugesagt hat Selina Schubert, die mit ihrer Gitarre für Gänsehautmomente sorgen wird.