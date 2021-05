Bandbreiten ein schwieriges Thema

Bei einem Verkehrsunfall am Klinikum wurde am Freitag der 39-jährige Fahrer getötet, seine hochschwangere Schwester verstarb am darauffolgenden Tag. Das mit Notkaiserschnitt geholte Baby wird zur Zeit noch in einer Spezialklinik in Ulm versorgt und eine weitere Beifahrerin liegt noch im Krankenhaus. Unfallursache war nach Aussagen der Familie ein Herzinfarkt des Fahrers, den der bereits auf Höhe des Parkhauses erlitten habe und dadurch verkrampft auf dem Gaspedal gestanden habe.