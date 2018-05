Ballwechsel bei wechselhaftem Wetter

Das 25. Jubiläum des Jugend-Traditionsturnier des TC Aalen um den Bruno Widmann-Cup 2018 fand vom vor Kurzem auf der Anlage des TC Aalen statt. Die Verantwortlichen verzeichneten auch im Jahr des Jubiläums einen weiteren Teilnehmerrückgang. Die Pfingstferien sind scheinbar für viele Tennisspieler zur Hauptreisezeit geworden. Alle Turnierteilnehmer erhielten bei der Anmeldung ein Jubiläums-Turnier-T-Shirt „25 Jahre Bruno Widmann-Cup“ und die Jubiläumszeitung mit dem Rückblick über die 25 Jahre des Jugendturniers.

Die Verantwortlichen beim TC Aalen um Turnierorganisator Markus Knödel und WTB Oberschiedsrichter Wolfgang Schray waren am zweiten Turniertag durch heftige Regenfälle organisatorisch stark gefordert um das Turnier bei den wechselhaften Wetterbedingungen durchzuführen. Einige Spiele mussten in die Tennishalle des TC Aalen verlegt werden. Die Jugendlichen spielten überwiegend fair und die Eltern zeigten die nötige Geduld. Die Zuschauer, Begleiter und Eltern sahen viele hochklassige Tennis-Matches der jugendlichen Tennisspieler. Das Jugendturnier wurde für die Altersklassen U 9 bis U 16 durchgeführt. Bei den Mädchen U 9 waren drei, bei den Mädchen U 10 nur zwei Spielerinnen angemeldet.

Für den Bezirk B, „Kocher-Rems-Murr“ waren mehrere Spieler sehr erfolgreich. Für die Sieger gab es neben den Preisen vom Hauptsponsor Autohaus Bruno Widmann in Aalen auch wertvolle LK- und Ranglistenpunkten für die deutsche Jugendrangliste. Alle Verlierer der ersten Runde bei U 12 und U 16 konnten noch in der Nebenrunde ihr Glück versuchen. Bei den Altersklassen U 9 und U 14 weiblich wurden zunächst Gruppenspiele durchgeführt.

Juniorinnen: Bei den Juniorinnen U 9 waren die Ergebnisse in den Gruppenspielen denkbar knapp. Es siegte mit Vorsprung von einem Spiel Francesca Parcelli (TC Weingarten). Bei den Juniorinnen U 10 siegte Anne Niedan (TSG Backnang). Bei den Juniorinnen U 12 gewann Annalotta Howorka (TC Waiblingen).

Die Spiele der Juniorinnen U 14 mussten aufgrund der Teilnehmerzahl in Gruppenspielen ausgetragen werden. Victoria Pohle (TC WR Stuttgart) gewann. In der AK der Juniorinnen U 16 erreichten mit Lia Basalyk, Yasmina Mayer und Pia Sperber gleich drei Starterinnen des TC Aalen das Halbfinale. Sperber sicherte sich den Sieg.

Patrik Knödl versucht sein Glück

Junioren: Im Midcourt bei den drei Junioren U 9 konnte sich in den Gruppenspielen Lian Bienert (SPG Lauchheim/TC TSV Wasseralfingen) den Sieg gegen Hannes Wilhelm (2. Platz, TCW Waldhausen) sichern. Die Junioren U 12 starteten ihre Spiele bei der TA SV Unterkochen. Jannik Knödl vom TC Aalen hieß der Turniersieger am Ende. Der Zwillingsbruder von Jannik Knödl, Patrik Knödl (ebenso TC Aalen) versuchte sein Glück in der Altersklasse U 14. Er konnte hier auch das Halbfinale erreichen. Dort musste er sich aber dem stark spielenden Justin Engel vom 1. FC Nürnberg geschlagen geben. Moritz Schächer (TC Oberstenfeld) war bei den Junioren U 16 der Turnier-Favorit, der sich am Ende auch durchsetzte.

Bei der Siegerehrung für alle Altersklassen bedankte sich Turnierorganisator Markus Knödel bei den Sponsoren Autohaus Bruno Widmann, Intersport Schoell, nowinta und dem Aalener Ratshotel für die Unterstützung des Jugendturniers beim TC Aalen. Offen ließ er die Frage ob das Aalener Jugendturnier im nächsten Jahr auf der Anlage des TC Aalen zum 26. Mal stattfinden wird.