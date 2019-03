Ballschule: Grundstein für ein langes Sportlerleben

„Vielfalt großgeschrieben“ – unter diesem Motto steht ein für die Region gänzlich neues Angebot im Kindersport: Die Aalener Sportallianz bietet jetzt mit ihrer neuen Ballschule eine kontinuierliche und vielfältige, vor allem aber altersgerechte Ausbildung für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren.

Unter dem Dach der Kindersportschule KISS werden hier den Kindern unter Anleitung qualifizierter Übungsleiter wissenschaftlich entwickelte und erprobte Programme zur Förderung der Allgemeinmotorik nahegebracht. „Die Kinder werden bei uns zu motorischen Allroundlern ausgebildet, sollen nicht zu früh zu Spezialisten werden“, erklärt die Leiterin der KISS, Andrea Baur.

„Denn die verlieren oft mit 15, 16 Jahren die Lust, wenn sie von klein auf zum Beispiel nur Fußball oder Tennis gespielt haben.“ Der Ball steht in den verschiedensten Spielformen im Vordergrund, aber auch andere Elemente wie Laufschule, Turnen, Sprünge sind Inhalte des Programms. „Abwechslung und Freude an der Bewegung sind uns wichtig“, ergänzt Marlene Mayr, staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin, und Projektleiterin der Ballschule. Entwickelt wurde das Konzept der Ballschule beim Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg. In deren Erfahrungen und denen vieler Kooperationspartner hat sich gezeigt, dass Kinder aus der Ballschule nicht nur im Sport besser werden, sondern durch das kognitive Denken aus den Ballspielen auch im Alltag geistig schneller werden.

Das wirkt sich auf die Schnelligkeit im denken als auch auf die Reaktionsfähigkeit und Konzentration positiv aus. „Ein weiterer Aspekt ist die frühzeitige Entwicklung von Teamfähigkeit, aber auch Disziplin, Pünktlichkeit und Respekt vor den Mitspielern und Schiedsrichtern“, ergänzt Andrea Baur, selbst Sportwissenschaftlerin. Neben der motorischen Fitness, der vielseitigen Bewegungskoordination, werden in diesem Training besonders Ausdauer und Kraft spielerisch ausgebildet, Übergewicht wird entgegengewirkt und eine gesunde Körperhaltung gefördert.

In der Mini-Ballschule (3 bis 6 Jahre) geht es um spielerische Ballgewöhnung, um die Schulung motorischer Kompetenzen wie fangen, werfen, prellen, schlagen, dribbeln. Die Kinder lernen unter anderem, wo rollt ein Ball hin, wohin muss ich laufen. Im Grundschulalter (6 – 10 Jahre) geht es dann um taktische, koordinative und technische Grundlagen der verschiedenen Ballspiele, wie unter anderem Handball, Volleyball, Basketball, Fußball, aber auch der Rückschlagspiele wie Tennis oder Badminton. Ab 8 Jahre werden die Trainer der Ballsportarten der Sportallianz einbezogen, sodass dann Talente bereits gemeinsam gefördert werden können. „Aber auch danach dürfen bei uns die Kinder gerne mehrere Sportarten parallel ausüben, denn vielseitig ausgebildete Sportler haben länger Spaß an Sport und Bewegung und sind oft auch erfolgreicher im Wettkampfsport“, ergänzt Dietmar King, 1. Vorsitzender der Aalener Sportallianz.