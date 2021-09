Ballett: „Glaube Liebe Hoffnung“

Mit einem Ballettabend startet der Theaterring Aalen am 6. Oktober in die Saison 2021/22. In der Stadthalle tanzt das Ballett Theater Pforzheim „Glaube Liebe Hoffnung“ zur Musik aus der ersten Sinfonie von Johannes Brahms. Es spielt die Badische Philharmonie Pforzheim unter Leitung von Generalmusikdirektor Robin Davis.

Brahms „Erste“ in C-Moll, op. 68 aus dem Jahr 1876 ermöglicht uns nachzuspüren, wo wir und die Welt stehen. Entsetzt, getroffen, besorgt und berührt vom Ringen und Lieben der Menschen, ließ sich Guido Markowitz von Brahms zu einer packenden Tanzparabel inspirieren. Drei und mehr Figuren führen durch ein Dickicht an seelischen Qualitäten und inneren Verstrickungen: die Figur des Glaubens, die Figur der Hoffnung und die Figuren der Liebe. Durchbrochen von elektronischen Einspielungen und verwoben mit Samuel Barbers sehnsuchtsvollem Adagio aus dem Jahr 1936, durchlebt das Publikum mit „Brahms – Glaube Liebe Hoffnung“ ein tiefgründiges zeitgenössisches Ballett.

Markowitz ist seit 2015 Direktor und Chefchoreograf des Ballett Theater Pforzheim. „Brahms – Glaube Liebe Hoffnung“ ist seine elfte Uraufführung für das Theater Pforzheim. Sein zeitgenössisches, 17-köpfiges Spitzenensemble lebt das emotionale, expressive Erlebnis Tanz pur und als Gesamtkunstwerk.

Mitwirkende: Yannis Brissot (Der Glaube), Mei Chen (Die Liebe), Hyeon-Woo Bae (Die Hoffnung), Raum- und Videobild: Philipp Contag-Lada, Kostüme: Erika Landertinger, choreografische Assistenz: Damian Gmür, Dramaturgie und PR: Alexandra Karabelas.