Ballerinen freuen sich über ihre Urkunden und Zeugnisse

In der Ballettschule Martius Ballett sind im Rahmen einer kleinen Feierstunde Urkunden und Zeugnisse für die bereits im April abgelegten Prüfungen übergeben worden. Die Mädchen hatten dieses Mal eine besondere Aufgabe zu bewältigen: Erstmals fanden die Prüfungen coronabedingt online statt und wurden dann im Anschluss in London von der ISTD bewertet. Kaum war die Prüfung vorbei, bereiteten sich die Schülerinnen auf die Aufführung in der Stadthalle Ende Mai vor, die ebenfalls grandios gemeistert wurde. Foto: Martius Ballett