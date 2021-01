Ball läuft für Crailsheim gegen Bayreuth

Zum 13. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) empfingen die HAKRO Merlins Crailsheim medi bayreuth. Nachdem die Gastgeber kürzlich in Hamburg die zweite Saisonniederlage hinnehmen mussten, wollten sie nun gegen die Oberfranken zurück in die Erfolgsspur finden. Bayreuth hingegen konnte bislang erst vier Bundesliga-Partien für sich entscheiden und stand mit einer 4:8-Bilanz auf dem 14. Tabellenplatz. In einer sehr umkämpften Begegnung konnten sich beide Kontrahenten bis zum Schluss nicht entscheidend absetzen. Die HAKRO Merlins behielten jedoch in den letzten Minuten die Nerven. Mit 82:77 gewannen die Zauberer ihr siebtes Heimspiel und bauen somit ihre Serie in Ilshofen aus. Topscorer war Jeremy Jones (14) – Fabian Bleck holte acht Rebounds.

Wie bei Bayreuth hat sich auch bei den Zauberern der Kader verändert. Neben den nachverpflichteten Bogdan „Boggy“ Radosavljevic und Elias Lasisi gab nun auch der zu Saisonbeginn verletzte Nimrod Hilliard sein Bundesliga-Debüt. Die Starting Five blieb auch nach der Niederlage in Hamburg unverändert und bestand aus Bell-Haynes, Stuckey, Jones, Highsmith und „Boggy“.

Nach fünf Minuten war es dann soweit: Nimrod Hilliard betrat zum ersten Mal das Bundesliga-Parkett und sorgte direkt im ersten Angriff mit einem spektakulären Alley-oop Assist für ein Highlight, ehe er kurz darauf selbst per Dreier die Führung zurück auf Crailsheimer Seite brachte (12:11, 6. Minute). Auch in der Schlussphase des ersten Viertels blieben die Mannschaften im Gleichschritt, sodass es mit einem knappen 17:19-Rückstand in die erste Pause ging.

Der Start in den zweiten Spielabschnitt gestaltete sich für die Hausherren zerfahren. Kurz vor der Pausensirene sorgten erneut Hilliard und McNeace in Form eines Alley-oops für Aufsehen. Letztlich ging es für die HAKRO Merlins in einem umkämpften Spiel mit einer knappen 36:35-Führung in die Kabinen.

Die Gastgeber eröffneten mit zwei schnellen Dreiern von Stuckey und Jones den zweiten Durchgang. Big Man Boggy Radosavljevic konterte am Ende ebenfalls von Downtown. So ging es mit einem 63:56 in den Schlussabschnitt.

Und diesen eröffneten Bell-Haynes und „Jumping“ Jamuni McNeace mit einem Alley-oop perfekt. Doch Bayreuth zeigte sich nun von der Dreipunktlinie wie entfesselt. Den letzten Punkt des Spiels besorgte ausgerechnet Rückkehrer Hilliard, der einen Freiwurf verwandelte und damit den 82:77-Endstand herstellte. Damit bauen die Crailsheimer ihre makellose Bilanz mit sieben Heimsiegen in sieben Spielen aus und verteidigen den zweiten Tabellenplatz.

„Ein großartiger Sieg für uns. Ohne Tim Coleman kam Nimrod zu seinem ersten Spiel. Er hat einen guten Job gemacht. Als er rein kam hat er unser Team stabilisiert. Das war vor allem am Ende des Spiels wichtig, als Trae ausgewechselt werden musste. Ich finde, beide Mannschaften haben ein solides Spiel gezeigt. Unser Ball-Movement war besser als im letzten Spiel, das war ein großer Schwerpunkt von uns nach dem Spiel in Hamburg. Mir hat sehr gefallen, wie wir den Ball bewegt und offene Würfe kreiert haben. Wir haben unseren Würfen vertraut, auch nach der ersten Halbzeit, in der wir einige offene Würfe vergeben haben. Bayreuth hat aber auch ein gutes Spiel gezeigt, wir haben das Spiel in den letzten Minuten mit wichtigen Steals in der Defense entschieden. Ein wichtiger Sieg für uns gegen einen starken Gegner“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo. Weiter geht es für die Zauberer am nächsten Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn. Tip-Off im Telekom Dome am 24. Januar ist um 15 Uhr.