Bald wird Schloss Fachsenfeld von Japanern überrollt

„Proud Dad“ (stolzer Vater) steht auf dem T-Shirt, das sich Thomas Maile extra für den Auftritt seiner Tochter Anna Maria in Tokio hat anfertigen lassen. Bei einem Treffen der internationalen Pecha-Kucha-Bewegung in der japanischen Millionenstadt hielt die 16-Jährige einen Vortrag über Aalen und fungierte gemeinsam mit ihrem Vater als Botschafter der Kreisstadt. Seither wissen Pecha-Kucha-Organisatoren aus Japan, Taiwan, Australien, den USA, Thailand oder Pakistan, dass das Wahrzeichen der Aalener Aalbäumle heißt, der Wochenmarkt für die Stadt die heilige Kuh ist und dass es hier zwar kein Schloss Neuschwanstein, dafür aber ein Schloss Fachsenfeld gibt.

Viele kennen Thomas Maile als Leiter der Verkehrserziehung des Polizeipräsidiums Aalen. Ebenso vielen ist er aber auch als Organisator der Pecha-Kucha-Veranstaltungen bekannt, die viermal im Jahr an wechselnden Orten in der Kreisstadt stattfinden. Den Zungenbrecher Pecha-Kucha spricht jeder ein wenig anders aus, sagt Maile. Die meisten benutzten allerdings die korrekte Formulierung Petscha Kutscha, was übersetzt so viel heißt wie Stimmengewirr oder wirres Geplapper.

Von der knappen, prägnanten und präzisen Präsentationsform, die erstmals 2003 von den beiden Architekten Astrid Klein und Mark Dytham verwendet wurde, war Thomas Maile von Anfang an begeistert. Er wollte sie aber nicht nur bei seinen Vorträgen als Präventionsexperte der Polizei umsetzen, sondern hat sie im Oktober 2009 auch in Form von Veranstaltungen auf die Ostalb geholt. „Zum einen war ich überzeugt davon, dass Vorträge in diesem Format angenommen werden und zum anderen gab es zu dieser Zeit keine Stadt in der unmittelbaren Umgebung, in der solche Abende stattfanden. Die nächst gelegenen Pecha-Kucha-Veranstaltungen wurden in München und in Stuttgart initiiert“, sagt Maile. Während mittlerweile auch diese Städte petscha-kutschafrei sind, hat das Format in Aalen heute noch Bestand und ist über die vergangenen neun Jahre gewachsen und zu einem Markenzeichen geworden.

Menschen wie du und ich und keine Persönlichkeiten

Bereits die erste Pecha-Kucha-Nacht im ehemaligen Magazine sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Maile. Aufgrund dieser großen Resonanz wurden gemeinsam mit Karin Haisch, Natalie Wittkowski, Klaus Schlichter und Hariolf Erhardt weitere kurzweilige und kostenlose Abende auf die Beine gestellt. Bis heute sind 370 Vorträge im Rahmen von Pecha Kucha gehalten worden, sagt Maile stolz. Die Themen, die in einer PowerPoint-Präsentation mit je 20 Bildern zu je 20 Sekunden zur Sprache kommen, würden auf der Straße liegen. Referenten spricht oder schreibt Maile an. Dabei handele es sich um Menschen wie du und ich und weniger um Persönlichkeiten aus der Stadt.

Die Anfänge von Pecha Kucha in Aalen hat Mailes Tochter Anna Maria nur am Rande mitbekommen. Seit vier Jahren ist sie allerdings immer mit dabei. Anfangs nur als Zuhörerin, greift sie ihrem Vater mittlerweile bei der Vorbereitung und Organisation tatkräftig unter die Arme. Mit dem Ziel, einmal in seine Fußstapfen zu treten. Deshalb sei es keine Frage gewesen, dass sie ihn in diesem Jahr erstmals zum Pecha-Kucha-Weltgipfel der Organisatoren in Tokio begleitet, der jährlich stattfindet. Fest stand auch, dass die 16-Jährige, die derzeit die 11. Klasse an der Aalener Waldorfschule besucht, bei dem Gipfeltreffen in der japanischen Hauptstadt einen Vortrag hält. Insgesamt nahmen hier Organisatoren aus 30 Städten weltweit teil. Neben Göttingen und Dessau war Aalen die einzige und kleinste Stadt aus Deutschland.

Die Präsentation über ihre Heimatstadt hat Anna Maria innerhalb einer Woche vorbereitet und einige Tage vor der Veranstaltung immer und immer wieder geübt. „Ich war ziemlich nervös, vor 300 internationalen Gästen einen sechsminütigen Vortrag halten zu müssen“, sagt die 16-Jährige. Und das auch noch auf Englisch. Doch sobald sie auf der Bühne gestanden habe, sei das Eis gebrochen. Und so erzählte die Schülerin aus dem Schwabenländle und jüngste Referentin an diesem Abend über die Sehenswürdigkeiten der Stadt Aalen, die in Westeuropa zwischen Allgäu und Bodensee und zwischen den japanischen Touristenzielen Rothenburg ob der Tauber und dem Schloss Neuschwanstein liegt und im Gegensatz zu den Weltmetropolen wie Tokio noch über jede Menge Natur verfügt. Dass um eine Stadt herum noch so viel Grün existiert, habe die Teilnehmer ebenso beeindruckt wie die Tatsache, dass es hier keine Rushhour gibt, bei der 15 000 Menschen über eine Fußgängerampel schreiten oder sich in der Metro beinahe erdrücken, sagt Anna Maria.

Die Daumen im Hintergrund gedrückt hat ihr Vater Thomas Maile. Unter seinem Hemd trug er das speziell für den Abend angefertigte T-Shirt mit der Aufschrift „Proud Dad“, das er am Ende des Vortrags seiner Tochter stolz präsentierte. Stolz konnte er auf ihren Beitrag auch zu Recht sein. Die Resonanz sei durchgehend positiv gewesen und alle seien von dem Selbstbewusstsein der 16-Jährigen beeindruckt gewesen. Ihr selbst hätten es die Zuhörer auch einfach gemacht. „Sie freuten sich, zuhören zu dürfen, waren locker und aufgeschlossen und hatten Respekt vor dem Mut eines jeden einzelnen Referenten. Das ist einfach Pecha Kucha“, sagt Anna Maria und ein Grund, warum die Veranstaltung auch in Aalen so erfolgreich sei.

„Aalen ist eine der Städte, die bei den Veranstaltungen weltweit die meisten Besucher anziehen“, sagt Thomas Maile. Der Rekord liege bei 400 Gästen und sei bei der Pecha-Kucha-Nacht zum Weltfrauentag an der Hochschule erreicht worden. Obwohl der Spaßfaktor bei den Abenden groß geschrieben werde, möchte Maile künftig auch ernstere Themen ansprechen. Unter anderem soll im Rahmen der Stadtwicklung Referenten die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Konzept vorzustellen, das darlegt, wie sie sich Aalen in der Zukunft vorstellen könnten.

Projekt zu den Olympischen Sommerspielen geplant

Ein weiteres Projekt sei mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele geplant, die 2020 in Tokio stattfinden. „In Tokio wurde Pecha Kucha geboren und 20 mal 20 steht für das Format“, sagt Maile. Insofern sei die Idee geboren worden, kreative Spiele ins Leben zu rufen, für die sich jeder mit einem Vortrag bewerben kann. Wer ausgewählt wird, hat die Möglichkeit, diesen in Tokio halten zu dürfen, sagt Maile. Zu diesem Event will auch er wieder hinfliegen. Mit im Gepäck wird auch die 16-jährige Anna Maria sein, die – sollte sich Maile irgendwann zur Ruhe setzen – die Pecha-Kucha-Tradition in Aalen aufrechterhalten möchte. Doch so schnell will Maile sein Hobby nicht aufgeben. Er ist aber glücklich, dieses mit seiner Tochter als Partnerin teilen zu können.