Bald nur noch zwei Kliniken im Kreis? Entscheidung soll vor Sommerpause fallen

Die Kliniken im Ostalbkreis müssen sich neu ausrichten. Das Hauptproblem ist der Personalmangel. Die große Frage, die im Raum steht, ist das Wie. Darüber hat der Verwaltungsrat große Teile des Kreistags am Montag in einer rund viereinhalb Stunden dauernden, nicht-öffentlichen Sitzung, informiert.

Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts am Dienstag hervor. Demnach sollen Landrat Joachim Bläse sowie die Vorstände der Kliniken über ein vorliegendes Gutachten, das Kreis und Kliniken beauftragt hatten, informiert haben. Noch vor der Sommerpause soll der Kreistag im Juli einen Beschluss fassen, wie es mit den Kliniken im Kreis weitergeht.

Unwahrscheinlich wird sein, dass es künftig weiterhin drei Kliniken im Kreis geben wird. Ein Standort wird aller Voraussicht nach wegfallen. Die Frage ist nun, ob Ellwangen und Aalen oder Schwäbisch Gmünd und Aalen zusammengeführt werden. Eine dritte Alternative sähe ein Zentralklinikum an einem Standort vor.

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Zudem Alternativen zur Neustrukturierung. Dafür hat das Unternehmen Institute for Health Care Business aus Essen (Nordrhein-Westfalen) gesorgt, heißt es in der Meldung weiter. Und die Zeit drängt. Das soll Landrat Bläse dem Gremium klar gemacht haben. Für eine bestimmte Variante habe er sich noch nicht festgelegt.

„Wir haben eine Gesamtverantwortung für die Bürgerinnen und Bürger. Ziel muss deshalb ein nachhaltiges Konzept sein, welches das Beste für die Patientinnen und Patienten und den Kreis in sich vereint“, wird der Landrat zitiert. Das Beste sei folgender Dreiklang: Personalverfügbarkeit, Finanzierbarkeit und Operations-Mindestmengen mit Qualitätsanspruch. Eingebettet in ein „Gesamtkonzept zur medizinischen Versorgung im Ostalbkreis“.

Das größte gegenwärtige Problem ist laut Personalvorständin Sylvia Pansow der Personalmangel. „Bereits jetzt können dauerhaft im Durchschnitt rund 140 Betten der Kliniken Ostalb nicht betrieben werden“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Diese Problematik werde sich weiter zuspitzen. Denn rund ein Drittel der Pflegekräfte werde in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Bei den Ärzten seien es rund 20 Prozent. Die Nachwuchsgewinnung könne die Kluft nicht auffangen.

Gesetzliche Anforderungen verschärfen die Situation weiter. So gibt es beispielsweise Vorgaben, wie viele Patienten von jeweils einer Pflegekraft betreut werden dürfen. Zwar gilt diese Regelung schon seit 2019. Doch während der Corona-Pandemie wurde sie kurzerhand ausgesetzt, um die Versorgung aufrecht erhalten zu können. Doch auch für den Einsatz der Ärzte gibt es klare Regeln.

So darf beispielsweise ein Assistenzarzt „nur“ für vier Bereitschaftsdienste im Monat eingeteilt werden. Für jeden weiteren wird die Klinik haftbar gemacht. Freie Wochenenden, Anzahl von Rufbereitschaft, Dienste von Fachärzten und Mindestmengen an Operationen sind weitere Kriterien, an die sich die Kliniken halten müssen.

„Wenn wir aber an unseren Strukturen nichts ändern und die Mindestmengen weiter steigen, führt dies dazu, dass wir an manchen Standorten gewisse Leistungen nicht mehr erbringen können. Nicht weil wir es nicht wollen, sondern, weil wir nicht mehr dürfen“, macht der Landrat laut Pressetext deutlich.

Oberstes Ziel muss es sein, so Bläse weiter, dass innerhalb von 15 Minuten ein Rettungsdienst vor Ort ist. Ein Krankenhaus zur Basis- und Grundversorgung müsse in 30 Minuten erreichbar sein. Doch egal, wie. Ganz entscheidend sei eine gute Kommunikation. Bläse: „Wir wollen die Entscheidung nicht an unserer Bevölkerung vorbei treffen.“ Auch nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken sowie der Ärztinnen und Ärzte.