Baierls neue Eindrücke

Seit rund einer Woche ist klar, dass Stephan Baierl der neue Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen ist. Und dieser hat nun seine erste knappe Woche hinter sich, konnte sich die ersten Eindrücke verschaffen. „Es ist doch immer so, wenn man irgendwo neu ist: Das ist wie ein Satellit, der einschlägt. Da bist du dann erst einmal der Fremde. Und anfangs hat man natürlich viele Fragen, vor allem zu den Abläufen, die bereits existent sind“, so Baierl selbst.

Vom SSV Ulm gekommen, der mit professionellen Strukturen arbeitet, war Baierl natürlich klar, dass er in den Amateurfußball wechselt, was zugleich aber zu vielen positiven Eindrücken geführt hat: „Hier gibt es ganz viele Personen, die im Ehrenamt mithelfen. Das ist unglaublich. Ich habe gefühlt in jedem Training drei, vier neue Personen kennengelernt. Der Verein wird richtig gelebt, das gefällt mir gut“, so der TSV-Trainer. Der Eingewöhnungsprozess werde einige Zeit andauern, was er weder ungewöhnlich noch schlimm findet. Auf dem Rasen dagegen wird die Eingewöhnung schneller vonstattengehen. „Die Jungs ziehen voll mit, auch in den Läufen nach dem Training. Einige haben noch ein paar Kilos zu viel auf den Rippen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit“, sagt er schmunzelnd. Am Ende der Vorbereitung sehe das meist ganz anders aus, macht er sich in diesem Punkt keinerlei Sorgen. Zum weiteren Kennenlernen bot sich das EM-Spiel der Deutschen gegen Ungarn an, was man gemeinsam schaute.

Das Ziel gibt er indes schon jetzt klar aus: „Das, was hier im vergangenen Jahr war, möchten wir natürlich bestätigen.“ An diesem Samstag bereits tritt der TSV zum ersten Testspiel beim Bezirksligisten SSV Aalen an. Diesem Start kann er jedoch keinen besonderen Wert abringen. Die Neuzugänge sind vor dem 1. Juli noch nicht spielberechtigt und vom alten Kader fehlen noch etliche Akteure, entweder privat verhindert oder verletzt. Dazu wird Daniel Bux den Verein verlassen, ihn zieht es beruflich in den Münchner Raum. „Ich habe zehn Feldspieler zur Verfügung. Ich habe schon überlegt, ob ich auf die Schnelle eine Spielerlaubnis für mich beantrage“, nimmt es Baierl an diesem ersten Wochenende gelassen. Einige Akteure aus der zweiten Mannschaft werden zum Kader dazustoßen. Bei den Trainings konnte Baierl nur noch kurzfristig eingreifen, die Testspiele hat er von seinem Vorgänger Beniamino Molinari in der Kürze der Zeit übernehmen müssen.

Zwar noch mit einigen Fragezeichen ausgestattet, hat der 44-Jährige einen positiven ersten Eindruck aus dem Schönbrunnenstadion mitgenommen, die Trainingsbedingungen seien richtig gut. Einen ersten Einblick in seine Philosophie ließ er ebenfalls zu: „Der Kopf ist das Entscheidende, zu 90 Prozent passiert der Fußball in der Birne. Deswegen überfordere ich meine Spieler gerne in den Trainings, damit sie es im Spiel einfacher haben. Das wird hoffentlich auch bei uns irgendwann der Fall sein.“ Baierl setzt sehr viel auf die Ballarbeit, lässt häufig auf Kleinfeldern trainieren, trainiert das Ballbesitzspiel oder den hohen Gegnerdruck.

Die Kaderplanung sei noch nicht abgeschlossen. 18 Feldspieler sind es aktuell, zu wenig für Baierl. Man werde die Augen und Ohren offenhalten, bestätigt Essingens Trainer.