Baierl bleibt zuversichtlich

Nach dem überzeugenden Heimerfolg gegen den VfL Pfullingen (5:0) in der Verbandsliga und die damit kurzfristige Eroberung der Tabellenführung geht es für die Kicker des TSV Essingen nun an diesem Samstag (Anstoß 14 Uhr) ins Allgäu zum FC Wangen. Der FCW konnte bei seinem Auswärtsspiel in Echterdingen gegen Calcio mit 1:0 gewinnen und steht nun auf Rang sieben der Tabelle.

Beim TSV Essingen wird es nach den nun mehr fünf Wochen in Folge, in denen man mittwochs und samstags spielen musste, im Kader immer mehr (verletzungsbedingt) überschaubarer. Zu den ohnehin schon Langzeitverletzten Wiedmann, Haijtic, Eckl, Koci, Knecht und dem derzeit angeschlagenen Camara verletzte sich im letzten Spiel nun auch noch der Essinger Torjäger Giles-Sanchez in der letzten Partie gegen Pfullingen. Unter der Woche musste auch Mittelfeldakteur Funk verletzungsbedingt für die Partie gegen Wangen absagen. Der Trainer des TSV, Stephan Baierl, bleibt dennoch zuversichtlich für die Partie und möchte in Wangen gewinnen. „Cristian Giles Sanchez hat sich leider im letzten Spiel verletzt und wird ausfallen. Bei Patrick Funk steht noch ein großes Fragezeichen. Von unseren Langszeitverletzten kommt niemand zurück. Das macht die Sache derzeit natürlich etwas schwierig, dennoch möchten wir die derzeitige Tabellenführung mit allen Mitteln verteidigen auch wenn die Tabelle derzeit durch die vielen Corona bedingten Spielausfälle ein verzerrtes Gesicht der Verbandsliga darstellt“, erklärte Baierl.

Und was sagt der Coach zum Gegner? „Vom FC Wangen kenne ich den Trainer Uwe Wegmann sehr gut, der ja auch damals beim FC Memmingen mein unmittelbarer Nachfolger als Trainer war. Der FC Wangen konnte mit dem 4:1 gegen Ehingen-Süd aufhorchen und hat gezeigt, dass sie im Stande sind jedes Team in der Verbandsliga, vor allem zu Hause, zu schlagen. Wir müssen, wie immer in der Verbandsliga, alles abrufen um in Wangen bestehen zu können, dennoch wollen wir mit breiter Brust auftreten und auch in Wangen den nächsten Dreier einfahren. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe in dem uns alles vom Gegner abverlangt werden wird.“