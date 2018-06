Baidori ist dreifacher Deutscher Meister

Bei den Deutschen Meisterschaften im Kickboxen und Karate des Verbands AFSO in Sinsheim sind auch Kämpfer aus der Region am Start gewesen. Redouane Baidori und Asli Ahiska stellten sich an diesem Tag dem Wettkampf, um den begehrten Meistertitel in mehreren Kategorien.

Asli Ahiska startete in der Kategorie Kickboxen (LK). Durch einen überzeugenden und starken Kampf wurde sie in ihrer Gewichtsklasse deutsche Vizemeisterin. Baidori ging in seiner Meisterdisziplin Karate Hardstyle an den Start. Er absolvierte hervorragende Katas aus dem Shotokan Karate und arbeitet sich so bis ins Finale vor.

Baidori Veteranenmeister

Hier begeisterte er die Jury durch die exakte Ausführung der Techniken und einwandfreien Zeitabständen. Baidori ist somit amtierende Deutscher Meister der Veteranen. Baidori startete ebenfalls im Formen bei den Herren. Auch hier konnte er die Jury durch Kraft und Geschwindigkeit für sich gewinnen und besiegte auch hier im Finale seinen Gegner. Er darf sich nun ebenfalls Deutscher Meister dieser Klasse nennen. Zum Abschluss trat Baidori noch im Formenbereich Freestyle an. Auch hier kämpfte er sich durch bis ins Finale und gewann auch hier den Deutschen Meistertitel.