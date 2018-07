Baidori holt zwei Titel

Bei der Süddeutschen Meisterschaft im Kickboxen und Karate des Verbands IJASKA und BKO in Amberg hat sich der Aalener Kickboxer Redouane Baidori zwei Titel gesichert. Drei Monate hatte sich Baidori intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet.

Baidori trat dabei für die Aalener „Fight Academy Baidori“ und startete in der Kategorie „Traditionell Style“ gegen Konkurrenz an, die es in Ausführung der Techniken und Gesamtbild der Kata zu übertreffen galt. Er führte der Jury eine gute Kata aus Shotokan-Karate vor und wurde Süddeutscher Meister dieser Kategorie. Zudem ging Baidori auch im Karate an den Start. Hier überzeugte er die Vorsitzenden der Jury durch eine gute Technik, durch Kraft und Geschwindigkeit und wurde auch in dieser Kategorie Süddeutscher Meister.