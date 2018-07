Bahtinov kämpferisch zu Bronze

Die Nachwuchsmannschaft der MTV Schwimmabteilung hat sich am vergangenen Wochenende bestens präsentiert. Unter ihrer Trainerin Ines Walter gingen vier Athleten auf der 50 Meter Bahn in Böblingen an den Start.

Der Brustspezialist Daniil Bahtinov zeigte dabei auf den 200 Metern Brust eine kämpferische Leistung. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 03:24,10 Minuten holte er sich die Bronzemedaille ab. Auch auf seinen weiteren Bruststrecken, den 50 und 100 Metern, zeigte er sein außerordentliches Talent und belegte jeweils Platz vier mit Bestleistung. Seine Vereinskollegin Pia Klemmer ließ es ebenfalls auf den Bruststrecken so richtig krachen. Über die 50 Meter Brustbeinstrecke verpasste sie ganz knapp die Medaillenränge und erschwamm sich mit 00:52,58 Minuten den vierten Platz. Mit einer neuen Bestmarke von 00:43,06 Minuten schwamm sie auf der 50 Meter Bruststrecke zum fünften Platz. Daniel Dambacher (Jahrgang 2007) hatte mit allen Freistilstrecken ein umfangreiches Programm zu absolvieren. Auf der langen 400 Meter Strecke belegte er mit neuer persönlicher Bestzeit (05:34,28 Minuten) den fünften Platz. Auch die 200 Meter-Freistilstrecke schwamm Dambacher in einem perfekten Renntempo. Hier konnte er ebenfalls eine neue Bestmarke mit 02:36,91 Minuten erlangen. Die jüngste im Team war Sanja Bork. Sie schwamm auf der 50 Meter Freistilstrecke mit 00:40,43 Minuten eine gute Zeit heraus.

Auf auf den 50 Metern Freistilbeine belegte sie mit dem zwölften Platz in einer Zeit von 01:17,04 Minuten eine gute Platzierung. Dass die vier auch gut im Team arbeiten zeigten vor allem ihre drei Staffeln. Besonders die 4x50-Meter Freistilstaffel meisterten sie mit Bravour. So schwamm Startschwimmer Daniel Dambacher mit einem starken Einsatz voran und übergab auf Daniil Bahtinov. An dritter Stelle sprang Pia Klemmer ins Wettkampfbecken und übergab an die Schlussschwimmerin Sanja Bork. Mit einem erstklassigen Sprint brachte sie die Staffel mit der Zeit von 02:49,97 Minuten auf den fünften Platz.