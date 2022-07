Bahnstrecke ist seit Dienstagmorgen wieder frei

Nachdem am frühen Montagabend bei Rainau-Buch, unweit des Bahnhofs Goldshöfe, ein Zug in einen vom Blitz getroffenen Baum gefahren war, konnte die Bahnstrecke Aalen-Crailsheim am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Das teilt die zuständige Bundespolizei mit. Bei dem Unfall wurden drei Reisende leicht verletzt.

Gegen 17.45 Uhr war am Montagabend ein Blitz in mehrere Bäume an der Bahnstrecke bei Buch eingeschlagen. Einer der Bäume fiel daraufhin in den Gleisbereich und in die Oberleitung. Ein herannahender Zug der Firma GoAhead, mit 105 Reisenden an Bord, darunter sechs Kinder, kollidierte mit dem im Gleisbereich befindlichen Baum und den in der Oberleitung hängenden Ästen. Dabei wurden auch Teile der Oberleitung heruntergerissen. Der Triebfahrzeugführer leitete bei Erblicken des Blitzeinschlags umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Durch die Schnellbremsung wurden drei Reisende leicht verletzt. Diese wurden durch die inzwischen eingetroffenen Notärzte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren aus Aalen und Rainau waren mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und unterstützten bei der Evakuierung der restlichen Reisenden aus dem Zug in ein nahe gelegenes Vereinsheim. Von dort konnten die Reisenden mit Bussen zum Zielbahnhof weiterreisen.

Der Sachschaden am Zug und an den Oberleitungen beläuft sich auf bis zu 150 000 Euro.