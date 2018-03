Bahnsteige: Mack für Gesamtkonzept

„Für den Metropolexpress von Aalen nach Stuttgart und alle weiteren Metropolexpress-Linien rund um Stuttgart brauchen wir ein ausgereiftes und durchdachtes Bahnsteighöhenkonzept“. Dies fordert der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU). Dieses Bahnsteighöhenkonzept müsse zwingend zwischen dem Land und der DB Station & Service abgestimmt werden. Hierzu gebe es im Moment erhebliche Anstrengungen des Stuttgarter Verkehrsministeriums.

Für die Remsbahn legte Winfried Mack die Situation bei den Bahnsteighöhen so dar: Zwischen Stuttgart und Aalen gebe es unterschiedliche Bahnsteighöhen. Zentimeter Bahnsteighöhe hätten, gebe es Bahnhöfe mit 38 und mit 55 Zentimetern Höhe. Die zukünftige Normhöhe werde einheitlich beim 76 Zentimetern liegen. Das Verkehrsministerium in Stuttgart habe für Go-Ahead Züge gekauft, die nur bei einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern barrierefrei seien. Dabei unterstreicht Mack, Go-Ahead sei künftig nur nur der Betreiber des Nahverkehrs auf der Remsbahn. Das komplette Zugmaterial habe das Land aus eigenen Mitteln gekauft. Diese Züge müssten 30 bis 40 Jahre lang fahren. Diese Vorgehensweise habe die frühere grün-rote Landesregierung beschlossen. Auch wenn die CDU damals im Landtag dagegen gestimmt habe, könne man jetzt nicht mehr zurück. Aber er hätte sich schon gewünscht, dass das Bahnsteighöhenkonzept vor dem Kauf der Züge durch das Land erstellt worden wäre.

„Wir brauchen jetzt durchdachte Lösungen. Ziel muss die Barrierefreiheit der gesamten Remsbahn und aller Metropolexpress-Linien sein“, so Mack weiter. Eigentlich müssten alle Züge der Metropolexpress-Linien auf den neuen Hauptbahnhof Stuttgart mit seiner Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern ausgerichtet werden. Neben der Bahnsteighöhe müssten auch bauliche Maßnahmen wie etwa ausfahrbare Rampen an den Zügen, die gerade produziert werden, geprüft werden, fordert Mack.

Für die Bahnsteige bei einem neuen Bahnhalt Aalen-West hat Verkehrsminister Winfried Hermann einen „Hybridbahnhof“ vorgeschlagen: Die eine Hälfte der Bahnsteige soll 76 Zentimeter haben, die andere Hälfte 55. Diesen Vorschlag sieht Winfried Mack sehr skeptisch, denn das sei dann mindestens die vierte Bahnsteigart zwischen Aalen und Stuttgart und für den Fahrgast sehr verwirrend.

Öffnung vertraglich geregelt

Für die Öffnungszeiten am Reisezentrum des Aalener Hauptbahnhofs hat Mack, wie er sagt, „gute Nachrichten aus dem Land“. Die Gerüchte, die eine Bundestagsabgeordnete hierzu verbreitet habe, seien nicht stichhaltig. Brandbriefe an Bahn-Vorstand Pofalla gingen fehl. Das Land habe die Öffnungszeiten für das Reisezentrum vertraglich geregelt. Auch wenn Go-Ahead den Betrieb des Nahverkehrs übernehme, komme es nicht zu einer Verkürzung der Öffnungszeiten des Reisezentrums am Hauptbahnhof Aalen.