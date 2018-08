Am geschlossenen Bahnübergang in der Walkstraße ist es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden ist.

Nachdem sich die Bahnschranke geöffnet hatte, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Golf auf den Mercedes eines 22-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.