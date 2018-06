Bahnhofstraße: Pläne kommen gut an

Tempo 20, weniger Durchgangsverkehr, eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität – die Stadt will sich aufmachen, die Bahnhofstraße von der öden Rennstrecke in eine attraktive Flaniermeile umzuwandeln. Am kommenden Dienstag wird sich der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit den Planungen der Stadt befassen. Dass sich in der Bahnhofstraße etwas tun muss, ist schon lange Thema in dessen Reihen

„Wir sind dankbar, dass wir frühzeitig in die Überlegungen der Stadtverwaltung einbezogen worden sind“, sagt ACA-Vorsitzender Dr. Eberhard Schwerdtner. Er begrüße es, dass die Gestaltung von Bahnhofstraße / Nördlichem Stadtgraben endlich angegangen wird. Schließlich sei Jahre lang immer nur diskutiert worden. Passiert sei allerdings nichts. Ohne der ACA-Mitgliederversammlung am Dienstag vorzugreifen, halte er das von der Stadt vorgeschlagene Konzept für tragfähig. Schwerdtner glaubt, dass dadurch der Verkehr reduziert und die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Der derzeit stark kursierende Schleichverkehr habe in diesem Bereich nichts zu suchen. Das Vorhaben, im Bereich der Stuttgarter Straße, Bahnhofstraße und des Nördlichen Stadtgrabens eine Tempo-20-Zone einzurichten, sei richtig. Allerdings müsste sich jeder an die Regeln halten. „Dies ist heute nicht der Fall. Obwohl hier 30 vorgeschrieben ist, hält sich niemand dran.“ Schwerdtner ist auch davon überzeugt, dass die Umgestaltung des Ellwanger Torplatzes zu einer Verlangsamung des Verkehrs führen wird. Dass die ACA-Mitglieder am Dienstag die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen, begrüßt ihr Vorsitzender. „Möglicherweise gibt es auch eine lebhafte Diskussion.“

„Bus darf nicht länger brauchen"

„Wir sind in der Bahnhofstraße auf halber Strecke steckengeblieben“, sagt Ulrich Rau, Sprecher des ACA-Fachausschusses Angebot und Gestaltung. In dem dieser Straßenzug schon lange Thema sei und weshalb er es außerordentlich begrüße, dass nun endlich etwas geschehen soll. „Mit dem Hut des Busunternehmers auf“ unterstreicht der OVA-Chef die Wichtigkeit der Bahnhofstraße für den städtischen und den regionalen Busverkehr. Tempo 20 bedeute immerhin eine Geschwindigkeitsreduzierung von einem Drittel gegenüber der jetzigen 30er-Zone. Er gehe aber davon aus, dass die angestrebte Reduzierung des generellen Durchgangsverkehrs auf die Hälfte das langsamere Tempo für das Durchfahren der Busse auf dieser relativ kurzen Strecke wieder wettmachen werde. Sofern man es mit eventuell vorgesehenen Verkehrshindernissen nicht übertreibe. Längere Fahrzeiten für den Busverkehr wären hingegen nicht akzeptabel, meint Rau, notfalls müsse man dann gestalterisch nachsteuern. Der OVA-Chef verweist auch auf die Bushaltestelle Ellwanger Torplatz, die inzwischen „signifikante Fahrgastzahlen“ aufweise. Aus ihr müsse im Zuge der Neugestaltung aber eine „ordentliche Haltestelle“ mit deutlichen Verbesserungen gegenüber dem jetzigen Zustand werden.

Dietmar Diebold, ACA-Mitglied und in der Bahnhofstraße ansässiger Immobilienmakler, setzt vor allem auf die angestrebte Außenbewirtung: „Außenbestuhlung bedeutet Menschen, Leben, Umsatz.“ Also genau das, woran es der Bahnhofstraße bislang fehle. Insofern seien die Pläne der Stadt „absolut gelungen und vernünftig – ein Wunder ist geschehen.“ Diebold hofft zudem, dass sich mit den Plänen langfristig auch der Geschäftsbesatz auf der Ostseite der Bahnhofstraße aufwerten lasse. Und wenn dann dort einmal wirklich Tempo 20 gilt, hat Diebold nur noch einen Wunsch: Geschwindigkeitskontrollen.

„Schilder allein reichen nicht“

„Es wird höchste Zeit, dass über das Thema Bahnhofstraße nicht nur diskutiert, sondern dass es jetzt auch in Angriff genommen wird. Das wilde Parken, die Raserei und die geringe Aufenthaltsqualität seien nicht im Sinne eines Boulevards. „Für mich war diese Bezeichnung von Anfang an jedoch sehr hoch angesetzt“, sagt Claus Albrecht, stellvertretender ACA-Vorsitzender. Diese habe bei den Leuten hohe Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt worden seien. „Klar ist, dass im Bereich Bahnhofstraße / Nördlicher Stadtgraben etwas geschehen muss, und das, was geschieht, halte ich für gut“, sagt Albrecht. Ganz wichtig findet er, dass man die Raserei in den Griff bekommt. Dafür reiche es allerdings nicht aus, Schilder mit Tempo 20 anzubringen. Um zu gewährleisten, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird, sei es erforderlich, Hindernisse in die Straße einzubauen. Um die Aufenthaltsqualität rechts und links von der Straße zu erhöhen, sei jedoch nicht nur die Stadt gefordert, sondern „wir alle als Anwohner“.