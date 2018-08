Bahnhofstraße ist fast fertig

Der Umbau des Teilstücks der Bahnhofstraße zwischen dem Bahnhofskreisel und dem ZOB ist weitgehend abgeschlossen. Es fehlen noch die Bäume und die Möblierung des Bussteigs 7 vor dem Quartier am Stadtgarten, unter anderem mit Sitzbänken.

Mit dem Abschluss der Umbauarbeiten sind auch die Bussteige am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) teilweise neu zugeordnet worden (wir haben berichtet). Zum 17. September werden dann auch noch die Fernbushaltestellen in der Stuttgarter Straße zwischen Rathaus und Landratsamt aufgegeben und ebenfalls in den ZOB integriert. Die Busse fahren hier künftig am Bussteig 9 vor dem Gebäude Bahnhofstraße 38 (Altes Postamt) ab. Dort ist derzeit Abfahrt und Ankunft für den Schienenersatzverkehr für die Bahnstrecke zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Dieses Teilstück ist derzeit wegen der Gleisbauarbeiten gesperrt.

Im Herbst sollen in dem neu gestalteten Teilstück der Bahnhofstraße noch die vorgesehenen Bäume gepflanzt werden. Der Bussteig 7 soll neben der noch fehlenden Möblierung auch eine Anzeigetafel des dynamischen Fahrgastinformationssystems erhalten.