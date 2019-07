Bahnhofsmission steht für Begegnung

Die Bahnhofsmission in Deutschland feiert ihr 125-jähriges Bestehen, die Bahnhofsmission in Württemberg ihr 111-Jähriges. Für die Bahnhofsmission in Aalen ist das ein Anlass gewesen, einen ökumenischen Gottesdienst auf Gleis eins zu feiern. Diakon Michael Junge und Pfarrer Bernhard Richter gestalteten den Gottesdienst, der Posaunenchor des CVJM Aalen unter Leitung von Wolfgang Böttiger sorgte für die festliche musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes. Sonja Kleiner begrüßte die Besucher am Bahnhof und las das Evangelium von der Begegnung Jesu mit Zachäus nach Lukas 19, Pfarrer Bernhard Richter ging in seiner Predigt auf das Jahresthema der Bahnhofsmission ein: Begegnung stiften. Dabei sprach er von vielen Begegnungen im Leben. Die Bahnhofsmission sei ein Beispiel dafür, wie Begegnung möglich ist: darauf achten, was andere brauchen, beim Umsteigen helfen, einen schützenden Raum zum Auftanken, eine Hausaufgabenhilfe, einfach Menschlichkeit. Foto: Schlipf