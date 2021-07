Bahnhalt Aalen-West: OB Rentschler spricht Klartext

Angesichts der vielstimmigen Diskussionen um einen weiteren Bahnhalt an der Remsbahn spricht jetzt Aalens OB Thilo Rentschler Klartext. Er sei ein Verfechter des Bahnhalts West. Die Argumentation der Essinger Gemeinderäte, die sich für einen alternativen Bahnhalt-Standort in Essingen aussprechen, sei „unseriös“.

Planungen für den Bahnhalt West würden seit Jahren laufen, sagt Rentschler. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre werde ein zusätzlicher Bahnhalt im Aalener Westen seitens der bürgerschaftlich organisierten Agendagruppe vorgeschlagen. „Bereits 2012 hat der Regionalverband in einer umfassenden Studie Untersuchungen angestellt, aus der klar hervorgeht, dass der Standort in der Weststadt der neue und zusätzliche Bahnhalt für die Verbesserung des ÖPNV und des SPNV ist. Deshalb wurde seit 2016 eine konkrete Planung dazu von allen Seiten vorangetrieben“, sagt Rentschler.

Auf Basis der Datenerhebungen des Regionalverbands und der Deutschen Bahn wurden die Verträge für einen Bahnhalt Aalen-West eindeutig vereinbart. In mehreren Gesprächsrunden unter Leitung des Verkehrsministeriums und der Bahn und vor dem Hintergrund der Realisierung des Halbstundentaktes auf der Remsbahn wurde ein zusätzlicher Haltepunkt fest vereinbart. „Seit der Vertragsunterzeichnung am 3. November 2017 mit dem Landrat des Ostalbkreises und dem Amtschef im Verkehrsministerium, Professor Uwe Lahl, war klar, dass eine Verbesserung der Schieneninfrastruktur von allen Seiten gewollt ist – und zwar durch den Bau eines Bahnhalts bei der bestehenden Fußgängerunterführung bei Möbel Rieger“, betont Aalens OB Rentschler.

Diese und weitere Fragen des schienengebundenen ÖPNV wurden beim Besuch von Verkehrsminister Winfried Hermann im März 2018 im Aalener Rathaus ebenfalls besprochen. Offen war im Zusammenwirken mit der Deutschen Bahn im Zuge des Anbieterwechsels hin zu Go-Ahead dabei nur die Einstiegshöhe an dem neuen Bahnhalt. „Dieser Gordische Knoten wurde am 23. Januar 2020 mit dem Kompromiss eines optimierten Hybridbahnsteigs mit 76 und 55 Zentimetern Einstiegshöhe durchschlagen“, erläutert OB Rentschler.

Seither laufen alle Planungen sowohl bei der Bahn, dem Land wie auch der Stadt Aalen, die bereits 2021 in das Planfeststellungsverfahren münden werden. Die Messe ist längst gelesen. Alle belastbaren und von Verkehrsexperten erhobenen Fakten sprechen für einen Bahnhalt Aalen-West und eben nicht für den Bahnhof Essingen“, betont OB Rentschler.

Die Bevölkerung wurde in den vergangenen Jahren mehrfach in Bürgerforen in der Weststadt, Foren der lokalen Agenda, sowie innerhalb der Diskussionen bei der Entwicklung eines Mobilitätskonzepts und einer Verkehrsentwicklungsplanung für die Stadt Aalen, informiert – zuletzt in einem digitalen Format im Zusammenwirken von Stadt und Bahn.

Für Rentschler sprechen folgende Argumente für einen Bahnhalt Aalen-West:

- 13 500 Menschen wohnen im Einzugsbereich von drei Kilometern, davon 5800 im Umkreis von einem Kilometer zum geplanten Bahnhalt Aalen-West. Gut 4000 Menschen arbeiten im Einzugsgebiet von einem Kilometer um den geplanten Bahnhalt-West.

- Es besteht eine Unterführung der B29 sowie der Bahngleise zwischen Stadtgärtnerei und Möbel Rieger

- Durch die Vertaktung und den Ausbau der Busanbindung kann ein sehr attraktiver Ein- und Aussteigepunkt erreicht werden, der effektiv die individuelle Mobilität fördert.

- Für viele der 6000 Studierenden stellt die Nähe zur Hochschule und die gute Erreichbarkeit des Bahnhalts Aalen-West eine hohe Motivation zum Umstieg auf die Bahn dar.