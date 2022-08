Bahn: Zusätzliches Personal soll für mehr Stabilität sorgen

Das Land und die zuständigen Verkehrsunternehmen reagieren auf erhöhte Krankenstände und ergreifen Maßnahmen, um den Ausfällen und Verspätungen entgegenzuwirken, so heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ab Herbst soll zusätzliches Personal für mehr Stabilität im Betrieb sorgen.

„Manche Fahrgäste werden derzeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Aufgrund hoher Krankheitsausfälle, Infrastruktureinschränkungen und hitzebedingter Materialschäden haben die Verkehrsbetriebe im Land damit zu kämpfen, den Fahrplan in der gewohnten Qualität zu bedienen. Erschwerend kommt hinzu, dass aktuell mehr Fahrgäste als üblich unterwegs sind", so Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium.

„Dass das so nicht weitergehen kann, ist allen klar. Deswegen haben wir kurzfristig gegengesteuert und mit den Verkehrsunternehmen Maßnahmen erarbeitet, um die Engpässe und Störungen in den Griff zu bekommen", so der Ministerialdirektor weiter. „Auf Linien mit hohem Krankenstand wird der Fahrplan gezielt für zunächst maximal einen Zwei-Wochen-Zeitraum ausgedünnt. So stabilisieren wir den Fahrplan und wirken den unkontrollierten Ausfällen entgegen. Damit wird das Reisen für die Fahrgäste wieder planbarer."

Besonders betroffen von den Störungen sind mehrere Strecken, darunter unter Anderem die Brenzbahn (Ulm-Aalen), die Murrbahn (Stuttgart- Schwäbisch Hall-Hessental), die Remsbahn, sowie die Südbahn (Ulm-Friedrichshafen).

Darüber hinaus ergreifen das Land und die Verkehrsunternehmen bereits heute Maßnahmen für den Herbst und stocken das Personal bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen auf. So wird einer möglichen Herbstwelle mit erneut hohen Krankheitsständen vorgebeugt.

Die reduzierten Fahrpläne werden schnellstmöglich in den Bahnhöfen, auf den Webseiten und den Apps der Verkehrsbetriebe bekannt gegeben und mit ausreichendem Vorlauf veröffentlicht. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen empfehlen Reisenden, sich vor Reiseantritt in der Fahrplanauskunft unter www.bwegt.de oder im DB-Navigator zu informieren.

Aufgrund der vollen Züge empfehlen die Verkehrsunternehmen vor allem am Wochenende auf stark ausgelasteten touristischen Strecken auf die Mitnahme von Fahrrädern zu verzichten.

Als stark ausgelastete touristische Strecken werden beispielsweise genannt: Bodenseegürtelbahn (zwischen Radolfzell und Lindau) , Donautalbahn (zwischen Ulm und Donaueschingen) , Höllentalbahn , Nagoldtalbahn (zwischen Pforzheim und Horb), Ortenau-S-Bahn (zwischen Offenburg und Straßburg), Seehas (zwischen Engen und Konstanz), Südbahn (zwischen (Stuttgart-)Ulm und Lindau), Schwarzwaldbahn (Karlsruhe – Offenburg – Konstanz) oder die Zollernalbbahn (zwischen Tübingen und Aulendorf).