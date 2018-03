Bahn-Mitarbeiter krank: Züge fallen aus

Eine Erkältungs- und Grippewelle hat die Bahn heimgesucht. Viel Fahrpersonal von DB Regio Baden-Württemberg in Ulm ist krank. Auf der Brenzbahn fallen Züge aus.

Am Wochenende, 10. und 11. Februar, können nicht alle im Fahrplan aufgeführten Verbindungen auf der Brenzbahn angeboten werden. Das hat die Bahn mitgeteilt. Um den Fahrgästen Planungssicherheit zu geben, hat DB Regio entschieden, dass der Interregio-Express(IRE) Ulm–Aalen–Ulm sowie die Regionalbahn (RB)-Züge zwischen Ulm und Langenau ausfallen werden.

Alternativ fährt jedoch weiterhin stündlich ein Regional-Express(RE). Die RE-Züge auf der Brenzbahn erhalten dabei zusätzliche Halte in Unterelchingen und Oberelchingen wie folgt: Für die RE ab Ulm Hbf mit der Abfahrt 9.13 Uhr alle zwei Stunden bis einschließlich 19.13 Uhr. Für die RE in Richtung Ulm Hbf mit der Abfahrt in Langenau um 10.30 Uhr alle zwei Stunden bis einschließlich 20.30 Uhr.

Zusätzlich verweist DB Regio auf den Linienverkehr der parallelen Buslinie der Regionalverkehr-Alb-Bodensee (Linie 59), die am Samstag einen Zwei-Stunden-Takt und am Sonntag einen Vier-Stunden-Takt anbietet. In Zeiten erhöhter Nachfrage stehen zwei zusätzliche Busse bereit.

Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft zu informieren und bittet ausdrücklich um Entschuldigung für entstehende Unannehmlichkeiten.