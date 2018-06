Die „Schnepf-Ruine“ ist Geschichte und damit auch der „Aufreger“ in Wasseralfingen: Fast zweieinhalb Jahre nach dem Teilabriss des ehemaligen Schnepf-Geschäftshauses zwischen Stefansplatz und Wilhelmstraße ist jetzt der Bagger angerückt. Unternehmer Klaus Weinmann hat damit seine Zusage eingelöst, die er dem Ortschaftsrat in der vergangenen Sitzung gemacht hatte.

Dass der vorige Grundstücksbesitzer und Unternehmer die Ruine im Mai 2014 beim Abriss des Hauptgebäudes überhaupt stehenließ, hatte Kopfschütteln, Unverständnis und Unmut ausgelöst.

Seit mehr als zwei Jahren war das Ruinen-Areal, auf dem nichts vorangeht, ein Ärgernis für viele Wasseralfinger. Deshalb hatte Klaus Weinmann, Geschäftsführer von Wohnungsbau Weinmann in Michelfeld bei Schwäbisch Hall, in der Juni-Sitzung des Ortschaftsrates auch von „halbverbrannter Erde“ gesprochen. Für das Wohn- und Geschäftshaus an zentralster Stelle im größten Stadtbezirk hat Weinmann als Bauträger extra eine Unterfirma, die „WUG Am Stefansplatz“, gegründet. Die Eckdaten für das insgesamt fünfstöckige Gebäude: 879 Quadratmeter Gewerbe- und Praxisfläche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss im Teilausbau, 13 Wohnungen (Gesamtfläche 1230 Quadratmeter) in den weiteren Obergeschossen mit einer Wohnfläche zwischen 55 und 127 Quadratmeter, jede Wohneinheit mit Balkon oder Loggia, Tiefgarage mit 15 Stellplätzen und Pkw-Aufzug. Angefahren wird sie über die Wilhelmstraße.

Im Spätherst soll mit dem Bau begonnen werden, die Bauzeit schätzt Weinmann auf rund 18 Monate.