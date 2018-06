Bagger lichtet das Dickicht am Biotop

Mit großem Gerät werden derzeit die Taufbacheisweiher am Taufbach wieder hergestellt. Schilf, Schlamm und Ablagerungen werden ausgebaggert, um so das besonders schützenswerte Biotop zu retten und die Artenvielfalt zu erhalten.

Seit mehr als 30 Jahren pflegt die Ortsgruppe Aalen des BUND das hinter dichten Hecken liegende Biotop im Taufbachtal gegenüber der Musikschule. Doch mit den Jahren sind die Weiher, die Anfang des 19. Jahrhunderts von Brauereien als Eisweiher genutzt wurden, zugewachsen. Auf der dicken Schlammschicht, die in Jahrzehnten aus absterbenden Pflanzen entstanden ist, hat sich eine dichte Grasnarbe gebildet. Erlen und Weiden sprießen, offene Wasserflächen gibt es nicht mehr. Dagegen kamen die Naturschützer mit Sense und Spaten nicht mehr an.

S o entschied sich die Stadt in Absprache mit dem Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis und der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts für einen Großeinsatz. Mit wendigen und naturschonenden Geräten bringen die Firmen Grünlandservice Schütz aus Unterkochen und das Biber-Team aus Königsbronn Luft ins Dickicht. Weiden und Erlen werden gestutzt und an Ort und Stelle gehäckselt. Die Weiher werden anschließend ausgebaggert, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt, wie Rudolf Kaufmann vom Grünflächen- und Umweltamt erläutert. Die offenen Wasserflächen sind unter anderem Lebensraum für Gelbbauchunke, Laubfrosch, Libelle und Ringelnatter.

Der Schlamm wird auf einem städtischen Grundstück nicht weit entfernt im Taufbachtal als Dünger aufgebracht, die umliegenden Feuchtwiesen gepflegt, indem der Zulauf aus dem höher gelegenen Taufbach gerichtet wird. Robert Jenewein, Landschaftsplaner bei der Stadt Aalen, hat für die Landschaftspflege jährlich rund 50 000 Euro zur Verfügung. Diese Maßnahme an den Taufbachweihern wird mit 50 Prozent vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Auch am Friedhof Wasseralfingen sollte der vor zehn Jahren angelegte Weiher entschlammt werden. Nachdem der Wasserspiegel gesenkt wurde, konnte Entwarnung gegeben werden: Kein Schlamm, dafür 350 Kilogramm Goldfische, die vom Angelsportverein Ostalb abgefischt wurden.

Im Oktober ist am Regenrückhaltebecken Dürrwiesen eine weitere landschaftspflegerische Maßnahme geplant. Ein Teleskopbagger, der mit langem Ausleger über die Böschung reicht, wird in spektakulärer Aktion den See ausbaggern. Ansonsten würde auch dieses Gewässer zu schnell zuwachsen.