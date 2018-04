Bagger bereitet den Weg für Polizei-Neubau

Die Bauarbeiten für das neue Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen in der Böhmerwaldstraße sind gestartet. Am Freitag ist der Bagger angerollt und die Mitarbeiter der Ellwanger Firma Hans Fuchs haben begonnen, die Baustellenzufahrt herzurichten. Am Montag wird die Baugrube ausgehoben. Der offizielle Spatenstich für den Neubau ist am 27. Juni, teilt Claus Schüßler vom Landesbetrieb Vermögen und Bau, Schwäbisch Gmünd, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“ mit.

Die vorbereitenden Maßnahmen für das Bauvorhaben auf dem Gelände des Polizeipräsidiums (PP) laufen seit geraumer Zeit. Bereits im Februar wurden die Bäume im Vorgarten abgeholzt, sagt der Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier. Diese Arbeiten mussten aufgrund des Vogelschutzes in diesem Monat über die Bühne gehen. Denn in der Brutzeit, die am 1. März beginnt, dürfe keine Vegetation entfernt werden. Seit einigen Tagen ist die Fläche südöstlich des Bestandsgebäudes des PP auch mit einem Bauzaun abgesperrt.

Richtig los ging es dann am Freitagmorgen. Arbeiter der Firma Hans Fuchs aus Ellwangen waren mit einem Bagger eifrig damit beschäftigt, auf der künftigen Zufahrt für die Baustelle Humus abzutragen und die Fläche zu schottern. Ab Montag wird der Mutterboden auf der restlichen Fläche abgetragen und die Baugrube ausgehoben. Offizieller Startschuss für den zweigeschossigen Bau, der 61 Meter lang, 19 Meter breit und 8,5 Meter hoch sein wird und auf die bestehende Tiefgarage aufgesetzt wird, ist dann am 27. Juni mit dem Spatenstich.

In dem Neubau, der im ersten Obergeschoss über einen Verbindungssteg an den Bestand angebunden wird, werden künftig Einsatz, Technik und Zentrale Dienste auf rund 1600 Quadratmetern Fläche untergebracht. Außerdem sollen auf dem Gelände des Polizeipräsidiums weitere 36 Parkplätze entstehen. Nach der Fertigstellung des Führungs- und Lagezentrums (FLZ) wird das bislang noch in Waiblingen angesiedelte FLZ nach Aalen verlagert. Wann der Neubau an der Böhmerwaldstraße fertig ist, sei unklar, sagt Schüßler. Ursprünglich war die Rede von Frühjahr 2020.

Ein Hickhack um den Neubau

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Oberbürgermeister Thilo Rentschler ist nach dem ganzen Hickhack um den Neubau froh, dass es nun endlich losgeht. Die Roharbeiten dafür sollten eigentlich bereits im August 2016 beginnen. Durch Beratungen über die Polizeireform wurde der Bau allerdings auf den Prüfstand gestellt und aus diesem entwickelte sich ein Polit-Streit. Landtagsabgeordnete aus dem Rems-Murr-Kreis beharrten darauf, das FLZ am Standort der ehemaligen Polizeidirektion Waiblingen zu belassen. Nachdem dieser Zwist endlich vom Tisch war, kamen die Schwäbisch Gmünder auf die Idee, dass man das neue FLZ auch in der Stauferstadt ansiedeln könnte.

OB Thilo Rentschler argumentierte in dem ganzen Gerangel um das FLZ so, wie jetzt zum Start des Neubaus. „Das Führungs- und Lagezentrum gehört an den Sitz des Präsidenten und dieser ist in Aalen. Damit erhalten wir die optimierte Voraussetzung für eine leistungsfähige und schlagkräftige Polizei für das gesamte Einsatzgebiet des Präsidiums.“

Froh, dass das Neubauvorhaben nun in Angriff genommen wird, ist auch der Aalener Polizeipräsident Roland Eisele. Zur Bewältigung der zukünftigen polizeilichen Herausforderungen sei es notwendig, dass sich das FLZ dort befindet, wo das Polizeipräsidium seinen Standort hat.