Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 23-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr verursacht hat. Der junge Mann streifte mit einem Bagger, den er nicht ordnungsgemäß auf seinem Lkw geladen hatte, eine Brücke in Oberalfingen. Ersten Erkenntnissen nach entstanden jedoch sowohl am Bagger, als auch an der Brücke nur leichte Beschädigungen.