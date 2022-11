Bärenfanger läuten neue Saison ein

In der Unterkochener Festhalle haben die Narren der Bärenfanger die neue Faschingssaison eingeläutet. Gleichzeitig wurden zahlreiche Orden an langjährige aktive und passive Mitglieder verliehen. Darunter auch ein Orden, der in diesem Jahr Premiere feierte.

Zahlreich waren die Mitglieder der Unterkochener Narrenzunft zu dem besonderen Anlass erschienen. Vor rund 120 Bärenfangern begrüßte das Zunftmeisterteam, bestehend aus Juliane Flath, Timo Stitz und Daniel Mock, alle Anwesenden. „Lange mussten wir auf diesen Tag warten, und endlich geht es wieder los!“, so Stitz in seiner Begrüßung. Auch eine Abordnung des Patenvereins, den Carnevalsfreunden Württemberg aus Rudersberg, durften die Zunftmeister nach der viel zu langen Zeit ohne Fasching, in Unterkochen willkommen heißen. Unter der Leitung von Sabine Bolsinger marschierte daraufhin der Fanfarenzug der NZU auf die Bühne und eröffnete den Abend.

Danach folgten die Ehrungen für besonders langjährige Mitglieder:

Eintrittsorden: Franziska Hickl (2021), Hanna Vergien (2021), Annabelle Jakobi, Hannah Celine Kogel, Maja Schmid, Valentin Theo Schmid, Chris Stass und Melissa Zbezca.

Aktive Ehrennadel in Bronze: Beate Arnold, Jonas Balle und Petra Balle.

Aktive Ehrennadel in Silber: Florian Buberl, Georg Engelmann, Paul Lietzenmayer und Hanna Schäffauer.

Aktive Ehrennadel in Gold: Manfred Breuer, Lisa Rosner, Isabell Springer, Rudolf Trittler und Janina Werner.

Mitarbeiter-Ehrennadel in Bronze: Saskia Murr.

Mitarbeiter-Ehrennadel in Silber: Georg Engelmann.

Mitarbeiter-Ehrennadel in Gold: Jessica Lakey.

Silberner Bär am Flies: Sabine Bolsinger.

LWK-Verdienstmedaille: Zoe Gernhardt, Christine Rathgeber, Christian Schaible, Timo Stitz, Amayah Varol, Alexander Werner, Celine Werner, Sofia Werner, Stefan Werner und Julia Wesiak.

Garde-Orden in Gold: Nele Söllner.

Lyra in Silber: Jonas Balle und Carolin Gockner.

Brauchtum in Silber: Beate Arnold, Jürgen Arnold und Florian Gockner.

Brauchtum in Gold: Manfred Breuer, Heike Kaiser und Rudolf Trittler.

Großkreuz des LWK: Stefanie Schäfauer und Janina Werner.

LWK Motiv-Orden Tänzerin: Juliane Flath.

Erstmals verliehen die Zunftmeister auch einen neuen Orden an zwei besonders langjährige und engagierte Mitglieder. Den „Silbernen Ehrenorden am Bande“ erhielten Kurt Gall und Martin Winkler.

Auch zahlreichen passiven Mitgliedern dankte das Zunftmeisterteam für die langjährige Unterstützung.

Zehn Jahre: Selina Donderer, Silvia Lanzinger, Laura Muckenthaler, Emma Pukrop und Michael Pukrop.

15 Jahre: Jana Sekler, Ronny Sekler und Heiko Trittler.

20 Jahre: Ute Grimm, Thomas Jäger, Jasmin Weißhaar und Sonja Weißhaar.

25 Jahre: Volker Grahn, Christoph Kegreiß, Sybille Ladenburger, Hans-Werner Nemitz, Nadine Nemitz, Jonas Weidner, Julia Weidner und Gisela Witzmann.

30 Jahre: Timo Holz.

35 Jahre: Ute Gall, Nadine Kraft und Joachim Langen.

40 Jahre: Alfons Scharfenecker und Margit Scharfenecker.

45 Jahre: Franz Schaupp, Hermann Schaupp und Andreas Weidner.