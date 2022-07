„Bädle“ geht ab Montag in den Normalbetrieb

Aufgrund der verbesserten Personalsituation im Freibad Unterrombach wird das „Bädle“ ab Montag, 4. Juli, in den regulären Betrieb übergehen. Das heißt, dass das Freibad dann täglich von 9 bis 20.30 Uhr (ab September bis 19.30 Uhr) geöffnet sein wird.

Das Freibad Unterrombach ist seit dem 27. Juni für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet, zunächst mit reduzierten Öffnungszeiten. „Uns war wichtig, das Bädle umgehend zu öffnen, sobald es uns die Personalsituation ermöglicht hat. Auch, wenn wir dafür leider die Öffnungszeiten reduzieren mussten“, so Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Stadtwerke Aalen. „Umso mehr freuen wir uns, dass das Freibad Unterrombach schon am 4. Juli und damit kurz nach seiner Öffnung wieder in den Normalbetrieb gehen kann. Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei den Aalener Sportvereinen für die Unterstützung bei der Suche nach Saisonkräften. Ohne diese Hilfe wäre ein so zügiger Übergang in den Normalbetrieb nicht möglich gewesen“, so Dimitrijoski.

Neben dem Freibad Unterrombach ist auch das Freibad Spiesel bereits seit dem 20. Mai geöffnet.