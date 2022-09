Baden und Saunieren in den Limes-Thermen wird teurer

Besucher der Limes-Thermen sind in Sorge. Sie befürchten, dass angesichts der Energiekrise das Bad an der Osterbucher Steige schließen könnte oder der Eintritt teurer wird. Eine Schließung steht laut Pressesprecher der Stadtwerke, Igor Dimitrijoski, derzeit noch nicht zur Debatte. Allerdings gebe es zum 1. Oktober eine neue Preis- und Tarifstruktur, heißt: Das Baden und Saunieren wird teurer.

Wie viel mehr die Besucher bezahlen müssen, will Dimitrijoski nicht sagen und verweist auf ein Pressegespräch am kommenden Dienstag. Unabhängig von den preislichen Veränderungen suchen die Stadtwerke in dieser schwierigen Zeit einen Pächter, der die brachliegende Gastronomie der Limes-Thermen endlich wiederbeleben soll.

Den Sommer konnten Wasserratten in den Freibädern der Stadtwerke voll auskosten. Bei herrlichem Wetter besuchten 66 350 Gäste das Wasseralfinger Spiesel-Freibad, 21 903 Besucher waren es im Rombach „Bädle“, nennt Dimitrijoski auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ die Zahlen. Mit der Bilanz seien die Stadtwerke nach dem etwas holprigen Start mit personalbedingt verspäteter Öffnung in Unterrombach zufrieden. Vom Besucheraufkommen sei es ein normales Jahr gewesen, was nach zwei Jahren Corona mit eingeschränktem Betrieb nicht selbstverständlich sei. Seit 12. September sind die Freibäder in Unterrombach und in Wasseralfingen geschlossen.

Jetzt freuen sich die Schwimmer darauf, im Herbst und Winter ihre Runden im Aalener Hallenbad zu ziehen oder bei einem Besuch der Limes-Thermen das dort zwischen 34 und 35 Grad warme Wasser zu genießen. Wie lange hier die Temperaturen in den einzelnen Becken noch auf diesem Niveau liegen, ist angesichts der Energiekrise unsicher. Noch werde hier nicht an den Gradzahlen gedreht, sagt Dimitrijoski. Auch eine Absenkung der Wassertemperatur auf 24 Grad im Aalener Hallenbad, wie sie OB Frederick Brütting in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstag angekündigt hat, sei derzeit ebenso wenig spruchreif wie die Tatsache, dass in den Limes-Thermen die nicht-sicherheitsrelevante Beleuchtung außerhalb der Öffnungszeiten abgeschafft werden soll. Diese Punkte sind nach Kritik einzelner Stadträte bei der Abstimmung des Energiesparkonzepts ausgeklammert worden und sollen nochmals auf Tapet kommen.

Wie lange haben beide Bäder allerdings noch geöffnet? Diese Frage stellen sich viele Bürger. Eine Antwort darauf kann Dimitrijoski nicht geben. „Stand heute weiß niemand, wie sich die Situation entwickeln wird. Wir können nicht vorhersehen, wie streng oder mild der kommende Winter wird, sondern müssen analog zu Corona auf Sicht fahren, die Entwicklung beobachten und, wenn es erforderlich sein sollte, reagieren.“

Derzeit stehe eine Schließung nicht zur Debatte. In den Limes-Thermen sei sogar am 22. Oktober eine „Römische Nacht“ geplant, die die vergangenen zwei Jahre coronabedingt ins Wasser gefallen ist. Bei der Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Limesmuseum stattfindet, soll es sich aber nicht mehr um ein Disko- und Partyevent handeln. Vielmehr sollen die Badegäste hier einen kulturellen und kulinarischen Abend genießen können. Einen Genuss verspreche am 8. Oktober auch die lange Saunanacht mit orientalischem Buffet. Details zur „Römischen Nacht“ werden in einem Pressegespräch am kommenden Montag verkündet, sagt Dimitrijoski.

Ein weiteres Pressegespräch steht mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Christoph Trautmann, und Oberbürgermeister Frederick Brütting am Dienstag an. In diesem geht es um die künftigen Eintrittspreise für die Limes-Thermen. Während die Eintrittsgelder im Aalener Hallenbad konstant bleiben, stehe ab 1. Oktober in dem Bad an der Osterbucher Steige, das auch von Gästen des Hotels H+ Hotel Limes Thermen bei ihrem Aufenthalt gerne genutzt wird, eine neue Preis- und Tarifstruktur an. Das heißt unterm Strich, dass das Baden und Saunieren teurer wird. Die letzte Preisanpassung sei im Januar 2018 erfolgt, sagt Dimitrijoski.

Mehr als 11,50 Euro für drei Stunden Badespaß in den Limes-Thermen zu zahlen, sehen viele Bürger nicht ein. Bereits in der Vergangenheit wurde von Lesern der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ das Preis-Leistungsverhältnis kritisiert. Solange nicht in die Hardware investiert werde, seien viele nicht mehr bereit, Geld für eine veraltete Therme in die Hand zu nehmen. Das Versprechen, die Limes-Thermen in Zukunft noch attraktiver zu machen, halten viele für ein Lippenbekenntnis. Jetzt sei es an der Zeit, Taten sprechen zu lassen, sagt eine Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Doch anstatt dessen würden jetzt die Eintrittspreise erhöht.

Dass die Stadtwerke unter den derzeitigen Bedingungen einen Pächter finden, der die Gastronomie übernimmt, scheint eher unwahrscheinlich. Seit 6. September läuft die Ausschreibung. Der Ansturm auf diese Stellenanzeige werde wohl eher gering sein. Das meint auch Florian Streicher, der in dieser Saison erfolgreich den Kiosk im Wasseralfinger Spiesel betrieben hat. Unabhängig von der Unsicherheit mit Energiekrise und Corona sei das Restaurant in den Limes-Thermen, das nicht gerade einladend am Eingangbereich positioniert wurde, nicht für einen wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt. Da es keine direkte Anbindung zum Bad gebe, könnten nur Gäste nach dem Baden oder Besucher von außerhalb hier bedient werden. Eine Möglichkeit, Badegäste mit Kleinigkeiten zu versorgen, gebe es nicht. In dieser Hinsicht müssten die Stadtwerke via Umbauarbeiten eine Lösung finden.

„Dass die Voraussetzungen in dieser Zeit schwierig sind, einen Pächter zu finden, wissen auch wir“, sagt Dimitrijoski. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, langfristig die Limes-Thermen wieder mit einem Gastronomen zu beleben. Der letzte Pächter sei noch vor Corona insolvent gegangen, und in der Pandemie sei es nahezu unmöglich gewesen, einen Betreiber für das Restaurant zu finden. Jetzt seien die Stadtwerke trotz Energiekrise zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen Pächter zu finden, mit dem sie langfristig zusammenarbeiten möchten. Hinsichtlich des Konzepts seien die Stadtwerke nicht festgelegt. Ihnen seien allerdings Nachhaltigkeit, Frische und Regionalität wichtig.