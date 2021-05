Bachtinov meldet sich zurück

Am vergangenen Samstag sind sechs Sportler der Aalener Sportallianz auf der Kurzbahn (25m) beim SV Cannstatt an den Start gegangen. Schwimmer Daniil Bachtinov zeigte nach einjähriger Pause einen starken Wettkampf. „Eine sehr erfreuliche Bilanz meiner Schützlinge und alle bestätigen ihre Tendenz nach oben“, so fasst Schwimm-Trainer Peter Rothenstein die Leistungen zusammen.

Carolin Morassi konnte zweimal schneller schwimmen, als dies je, jemand in Aalen bei den Frauen geschwommen ist. Zu Wettkampfbeginn war sie über 100 Meter (m) Schmetterling am Start und ließ die Uhr nach 1:01,51 Minute (min) stehen. Um knapp 1,5 Sekunden schneller als der seitherige, eigene Vereinsrekord. Nun fehlen noch zwei Hundertstel zur absoluten, eigenen Bestzeit. Ebenfalls um knapp 1,5 Sekunden drückte sie den eigenen Rekord über 200 m Rücken und stieg nach 200 Rücken in 2:18,58 min aus dem Becken. Nach über einem Jahr Wettkampfpause zeigte der 14-jährige Daniil Bachtinov was in ihm steckt. Vor der Pandemie zeigte er, dass er Brust schwimmen kann und nun schwamm er gleich auf Anhieb unter 1:20 min. Am Ende freute er sich über seine Zeit von 1:18,16 min. Über 100 m Kraul blieb er ebenso deutlich auf Anhieb unter 1:10 min und ließ die Uhr bei 1:07,34 min stehen. Bei Vanessa Dambacher geht der Trend weiter nach oben. Über 100 Schmetterling und 100 m Freistil ist noch einiges mehr drin. Über die 100 m Schmetterling stellte sie eine neue Bestleistung auf, die jetzt bei 1:07,01 min steht. Über 100 m Freistil stellte sie ihren Hausrekord von 58,36 Sekunden ein. Auf der doppelten Distanz hat sie zudem ihre Bestzeit auf 2:07,79 min gedrückt. Sie sprintete die 50 m Freistil in 27,31 Sekunden und nach zehn Minuten war sie mit den langen 800 m Freistil fertig.

Vier starke Zeiten schwamm Tom Gentner. „Er war super, das hat er richtig gut gemacht“, freute sich Trainer Peter Rothenstein mit ihm. „Im Training ist er immer zu 100 Prozent dabei und so spiegelt es sich auch in den Ergebnissen wider“, fügt Rothenstein noch hinzu. Über 50 m Freistil steht die neue Hausmarke bei 30,34 Sekunden, knapp über der Schwelle von 30 Sekunden. Konzentriert und ruhig liegt er über die Rückenstrecken im Wasser und so ist es nicht verwunderlich, dass er seine Bestleistungen über 200 m Rücken auf 2:35,19 min drückt und auf der kürzeren 100 m Strecke auf 1:13,03 min. Nach guten 1:05,66 Minuten waren seine 100 m Freistil zu Ende.

Der jüngste im ASA-Team Johannes Klier nahm drei Bestzeiten mit nach Hause. Er ist erst seit ein paar Wochen im Wassertraining und hat durch die lange Training- und Wettkampfpause noch viel aufzuholen. Um eine Sekunde verbesserte er seinen Rekord über 50 m Freistil, 35,42 Sekunden stehen jetzt zu Buche. Er freute sich über die Verbesserung um 3,5 Sekunden über 100 m Freistil. Seine Bestzeit steht jetzt bei 1:17,24 min. Johannes Klier schwamm über die die lange 200 m Brust-Distanz eine neue Bestzeit von 3:23,83 min. Auf der Hälfte der Streckenlänge benötigte er 1:37,52 min.

Über 100 m Schmetterling machte Darija Schiele einen großen Sprung nach vorne und schlug nach 1:07,73 min an. Hier verbesserte sie sich um über drei Sekunden. Auch über 100 m Freistil war sie schnell und schlug mit einer neuen Bestzeit von 1:02,42 min, 1,5 Sekunden schneller, als je zuvor an. Über die lange 800 Meter Freistildistanz stellte sie ebenfalls eine Bestleistung auf und schwamm 11:15 min. Über die Rückenstrecken fehlten ihr über 100 m nur vier Zehntel zur Aufstellung eines neuen Hausrekordes. Sie war 1:09,65 min unterwegs. Nach einer Zeit von 2:33,77 min war sie über acht Bahnen Rücken wieder am Anschlag.