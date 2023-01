Bach-Regler-Zyklus: Hochkarätiger Start

Zum Eröffnungskonzert des Aalener Bach-Reger-Zyklus-es am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr in der Stadtkirche reist mit Professor Dr. Ludger Lohmann einer der prominentesten Organisten der Welt an.

Diese hochkarätig besetzte Veranstaltung zum 150. Geburtstag von Max Reger wurde mit dem Max-Reger-Institut Karlsruhe vorbereitet, mitgestaltet von dessen Direktorin, Professorin Dr. Susanne Popp, der Kölner Mezzosopranistin Frauke May-Jones und dem Freiburger Pianisten Bernhard Renzikowski.

Lohmann wirkt seit Jahrzehnten als Künstler, Kursleiter, Jurymitglied und Wissenschaftler auf allen Erdteilen und spielt in Aalen „Wie schön leucht uns der Morgenstern“ in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach und in der großen Choralphan-tasie von Max Reger. Popp stellt ihre Forschungsergebnisse zu der großen Aalener Bach-Reger-Interpretin Frieda Dierolf (1894 bis 1985) vor, die – in der Aalener Gartenstraße geboren, in der Stadtkirche getauft und konfirmiert – vor 100 Jahren auf den großen deutschen Bühnen und Kirchen höchst erfolgreich gesungen hat. Legendär ist ihre Mitwirkung in der Thomaskirche Leipzig, dem Zentrum der Bachpflege. Auf ihren Spuren singt Frauke May-Jones Reger op. 124 „An die Hoffnung“ und Auszüge der Bachkantate 169 „Gott soll allein mein Herze haben“.

Im Aalener Bach-Reger-Zyklus werden über das Jahr 2023 in 21 Veranstaltungen die großen Orgelwerke Regers, Kammermusik, alle Choralphantasien und alle Choralkantaten erklingen – alles geniale Tonschöpfungen, mit denen sich der Erzkatholik Reger immer wieder vor seinem protestantischen Vorbild Johann Sebastian Bach verbeugte.