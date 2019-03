Bach – „musikalisch recyclet“

Bachs Violinkonzerte erklingen im nächsten Abend des Aalener Bachzykluses am kommenden Sonntag, 31. März, ab 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche. Von Johann Sebastian Bach sind die beiden Konzerte in E-Dur und a-Moll für Violine und Streicher überliefert.

Beide Stücke sind sehr beliebt und gehören zum Kernrepertoire aller Violinisten. Bach hat aber wesentlich mehr Werke dieser Art komponiert, erhalten sind sie „musikalisch recycelt“ als Cembalokonzerte für die Auftritte des Leipziger Collegium Musicum.

So spielt die Schwäbisch Gmünder Geigerin Monika Böhm zusätzlich zum berühmten E-Dur-Konzert in der Aalener Erstaufführung das hochvirtuose Violinkonzert in d-Moll BWV 1052, das nach dem gleichnamigen Cembalokonzert rekonstruiert wurde. Umgekehrt spielt Thomas Haller das Cembalokonzert g-Moll, das Bach aus seinem Violinkonzert a-Moll transkribiert hat. Die Violinsolistin Monika Böhm studierte Violine und Schulmusik in Stuttgart, ist Konzertmeisterin an der Aalener Stadtkirche und in der Schwäbisch Gmünder Philharmonie. Sie wird begleitet von Birgit Trost und Marie Haller (Violine), Barbara Böhm (Bratsche), Iris Mack (Cello), Ute Ruth (Bass) und KMD Thomas Haller am Cembalo.