Bach, Berio, Beatles: Eine Hommage an drei musikalische Heroen

Der Konzertring Aalen startet am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr mit einem ungewöhnlichen Konzertprogramm in die neue Saison. Das Echo-Klassik-prämierte Ensemble „Spark“ führt drei Ikonen der westlichen Musik zusammen: Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik.

Die klassische Band „Spark“ habe sich längst einen festen Platz an der Spitze der jungen Klassikszene erspielt, loben die Veranstalter. Weltweit sei sie auf den renommiertesten Bühnen und Festivals zuhause – sei es in kammermusikalischen Auftritten zu fünft wie in Aalen, bei Kooperationsprojekten oder als Solistenensemble mit Orchester.

Wie die fünf Musiker und Musikerinnen einen Dialog von der Barockzeit bis zur Moderne gestalten, ist in der Stadthalle Aalen zu hören. „Hoch virtuos, technisch brillant, unkonventionell, phänomenal, mutig oder erfindungsreich“ sind nur einige der Adjektive, mit denen laut Konzertring in Presseberichten dieses Konzerterlebnis über alle Genregrenzen hinweg charakterisiert wird. Von ihren Fans werde die Formation vor allem für ihre Live-Performances geliebt.