B29 Richtung Stuttgart wieder frei

Macht er’s noch mal oder hört er auf? Auf die Entscheidung von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, ob er bei der OB-Wahl am 26. Mai noch einmal antritt, haben viele gewartet. Jetzt ist klar: Er tritt nicht an. Das hat er beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend bekannt gegeben. Er will aber in der Kommunalpolitik bleiben und bewirbt sich erneut um ein Kreistagsmandat. Dass er und seine Frau weiterhin gerne Bürger der Stadt bleiben wollen, dafür gab es in der Stadthalle langen Beifall.