B29-Ortsumfahrung: Für Mögglingen wird ein Traum wahr

Für die Bürger in Mögglingen geht am Samstag ein Traum in Erfüllung: die Ortsumfahrung wird nach dreieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet. Erste Überlegungen, die B29 um den Ort herumzuführen, gab es bereits 1957. Doch es sollten Jahrzehnte vergehen, bis der Bau begonnen wurde. Das sind die Zahlen, Daten und Fakten zur Ortsumfahrung:

Eine Analyse ergab für das Jahr 2005, dass rund 25 000 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden auf der Mögglinger Ortsdurchfahrt unterwegs waren. „Der Verkehr, der unsere Gemeinde Jahrzehnte lang geprägt und belastet hat, ist nun aus der Ortsmitte verbannt“, sagt Mögglingens Bürgermeister Adrian Schlenker.

Jetzt, nach Fertigstellung der Ortsumfahrung, prognostiziert das Regierungspräsidium Stuttgart für das Jahr 2020 rund 9000 Fahrzeuge täglich auf der Ortsdurchfahrt (davon etwa 7 Prozent Schwerlastverkehr) – auf der 6,9 Kilometer langen Umfahrung sollen es dann 24 000 Fahrzeuge sein, inklusive 22 Prozent Schwerlastverkehr.

Mehr als 60 Jahre sind vergangen

„Von den ersten Überlegungen, den Verkehr aus dem Ort hinauszuverlagern, im Jahre 1957 sind bis heute über 60 Jahre vergangen“, sagt Schlenker, „viele Anstrengungen, viele Enttäuschungen und viele intensive Diskussionen über den Weg zu diesem Ziel liegen hinter uns“. Manch einer sei bis heute mit der Trassenentscheidung nicht glücklich, aber das sei Vergangenheit. „Zentral ist, dass der Verkehr aus dem Ort verbannt worden ist.“

Eine Überflughilfe für Fledermäuse

Neben vielen einzelnen Straßenbauwerken wie den Brücken über die Rems westlich und östlich von Mögglingen, der Brücke über die K3282 sowie die Schettelbachbrücke sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entstanden: Heimische Bäume und Sträucher wurden entlang der Trasse gepflanzt, blütenreiche Wiesenmischungen wurden ausgesät. Am Sulzbach und Schettelbach gab’s Renaturierungsmaßnahmen, Ackerflächen wurden in extensives Grünland umgewandelt.

Für Fledermäuse gibt’s Überflughilfen: Die östliche Remsbrücke quert die Flugroute einer örtlichen Fledermauspopulation und wurde zum Schutz der Tiere mit einer vier Meter hohen Überflughilfe ausgestattet. Hierfür wurde eine Membran an Pfosten befestigt, die passenderweise an Fledermausflügel erinnert. auch die Zauneidechse wurde Lebensraum geschaffen.

Insgesamt investierte der Bund 119 Millionen Euro in die Ortsumfahrung Mögglingen, davon flossen 45 Millionen für Brücken-, 70 Millionen in den Straßenbau. Übrigens: Bis auf drei wurden sämtliche Bauwerke auf Bohrpfählen gegründet. Die Länge der Bohrpfähle variiert zwischen 8,5 und 25 Meter.

Direkt im Anschluss an die Ortsumfahrung Mögglingen will die Straßenbauverwaltung den Abschnitt zwischen Essingen und Aalen weiterbauen, schreibt das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“ – welche Strecken und Knotenpunkte ausgebaut werden, zeigt unsere Grafik, siehe oben.