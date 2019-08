B29 ist zwischen Essingen und Aalen ab Freitag gesperrt

Das Ende der Obdachlosen-Unterkünfte in den Auwiesen naht. Weil auf dem Areal in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entsteht, werden die jetzigen Gebäude in absehbarer Zeit abgerissen. In einer der Holzbaracken wohnt Walter Trampitsch. Auch bei ihm macht sich angesichts des bevorstehenden Zwangsumzugs Unbehagen breit.

Gesprochen wird über die Landesgartenschau 2024 und die damit verbundene Entwicklung des Bereichs Erba/Auwiesen schon lange.