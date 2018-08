B29 gesperrt: Einsatzkräfte untersuchen Fässer

Die Abfahrt der B29 bei Lorch ist gesperrt, weil in dem Bereich Fässer mit giftigem Inhalt gefunden wurden.

Neben der Abfahrt der B29, unter einer Brücke wurden am Mittwochvormittag mehrere Eimer und kleinere Fässer gefunden. Polizeibeamte des Spezialbereichs Gewerbe und Umwelt aus Schorndorf bemerkten bei der Inspizierung der Gebinde gegen zwölf Uhr, dass sich zumindest in einigen Behältnissen Flüssigkeiten befanden, die an der Luft Reaktionen zeigten. Daher rückte die Feuerwehr Lorch mit einem großen Personalaufgebot an, der Gefahrguttrupp der Wehr aus Schwäbisch Gmünd wurde nachalarmiert. Inzwischen befindet sich auch ein Vertreter des Umweltamtes aus dem Landratsamt vor Ort. Der Auffindebereich der Fässer wurde abgesperrt, der Verkehr ist nur insoweit beeinträchtigt, als die Ausfahrt aus der Bundesstraße an dieser Stelle gesperrt ist. Die Sicherung der Gebinde ist noch im Gange, es wird nachberichtet.