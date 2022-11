B29 gesperrt: 61-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag hat sich auf der B29 bei Oberalfingen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW Touran in Richtung Westhausen. Kurz vor der Einmündung nach Oberalfingen kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen die Leitplanke. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B29 war bis 15.30 Uhr voll gesperrt und anschließend halbseitig befahrbar. Gegen 16 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.